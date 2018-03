El antídoto no era José

Que José González no es el antídoto ya no admite discusión. Comenzó con dos empates y mejorando algunas sensaciones con respecto al pasado reciente. Pero luego llegó la realidad y se comió al Málaga y al efecto rejuvenecedor que traen a veces los cambios en el banquillo. Tras esos dos puntos, seis derrotas consecutivas y un equipo que se va derramando poco a poco.

Del Málaga, con un técnico como José González, se espera que sea un equipo incómodo. Lo fue en algunas ocasiones de algunos partidos, entregándose a los pocos futbolistas con carácter que tenía y tiene en su plantilla. Regalado al fútbol directo y en unas circunstancias extremas, se entiende que los finos sobren y los gladiadores encuentren su sitio. Pero los que van de finos en este Málaga son más bien indolentes. Es realmente complicado que el conjunto blanquiazul pueda resultarle correoso a otro equipo con gente como Diego Rolan y Alberto Bueno en el campo.

Se entiende que se busquen soluciones, pero dadas las circunstancias, no se puede estar cambiando continuamente de traje. Keko, Lestienne, Rolan, Success... La banda derecha está siendo un problema, por si el Málaga no tenía bastantes. Y en la delantera, más de lo mismo. Si traer a Ideye era considerado casi un mirlo blanco por técnico y director deportivo, tiene que jugar siempre. Hasta que se le caigan las medias. No está el Málaga para rotaciones y para respiros. Muchos palos de ciego.

Si los rivales quieren que el equipo se salve, parafraseando al propio José, ¿qué es lo que quiere el Málaga? Porque con la intensidad mostrada en Butarque no puede seguir sosteniendo que el Málaga "no parece un colista". Sí, sí que lo parece. El Leganés, que se siente salvado, jugó a gusto en la primera mitad. A nada que quiso apretar, sacó un par de combinaciones que bien pudieron terminar en gol.

El Málaga tuvo una muy clara que Rolan mandó fuera sin prácticamente oposición y con Cuéllar vendido. Lo único bueno era el 0-0, un resultado que no sirve para nada per se, pero que en el desarrollo del partido te mantiene con vida y en el alambre al mismo tiempo. Y como a buen perro flaco, tocó festival de pulgas.

El Leganés, absolutamente apoderado del partido, reventó el marcador con un tanto de Erasa que nació de un fuera de juego de Rico pero que volvió a dejar en evidencia a la defensa, especialmente a Luis Hernández. La puntilla, como suele ocurrir en estas situaciones, la puso Amrabat. El marroquí, que cuajó un partidazo, marcó desde fuera del área tras dejar atrás con sencillez a Lacen y ante la cómplice mirada, una vez más, de Ricca. El marroquí no lo celebró. Quería estar en esta plantilla y no le dejaron. Se fue dolido de Butarque. Más que casi todos los que vistieron de naranja.

Nueva ración de polvos y lodos. El origen fue el verano, con Arnau y Míchel conduciendo un deportivo por carreteras secundarias y subiendo por el camino al jeque Al Thani, que gobierna el club a golpe de tuit y capricho mientras paga lujos árabes a su prole con los euros que genera el fútbol. Pero llegaron otros y tampoco son la solución sino más problemas. Los refuerzos invernales naufragan en su mayoría y el entrenador elegido para resucitar a un Málaga cadavérico se pierde en un discurso tan mediocre como el juego desplegado en las últimas ocho jornadas ligueras. Aunque mejor hablar de la suerte y decir que el choque ante el Leganés es el único malo.

El Málaga necesita alguien a los mandos que vaya forjando lo que será la próxima temporada, seguramente en Segunda (por eso de no ser más rápido que las matemáticas). Tiene que desbrozar esta plantilla, eliminar a los que pudren el canasto y dar espacio a los que, de aquí a unos meses, deben devolverte a tu sitio.

Cuéllar H

Zaldúa HH

Bustinza HH

Muñoz, 86' s.c.

Siovas HH

Rico HHH

R. Pérez HH

Gabriel HH

Gumbau, 91'+ s.c.

El Zhar HHH

Eraso HHH

Amrabat HHH

Omar, 87' s.c.

Beauvue HH

Roberto l

Rosales l

Luis Hdez. l

Miquel l

Ricca l

Rolan l

Iturra l

Kuzmanovic, 66' l

Lacen l

Chory l

Juanpi, 70' l

Bueno l

Ideye, 60' l

En-Nesyri l