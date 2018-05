"El club apuesta realmente por tener un equipo en Primera"

Una de las caras visibles del fútbol femenino español en la última década ondea hoy la bandera del Málaga. Ella es Adriana Martín (La Puebla de Valverde, 1986), el principal baluarte del conjunto blanquiazul para atravesar el salvoconducto a Primera. Con un curriculum extenso y de quilates, recupera su mejor fútbol, que es de un nivel muy alto, en la Costa del Sol pasada la treintena.

-Toca fase de ascenso tras vencer en el Grupo 4. ¿Esperaba tanta superioridad?

-Llega lo más bonito, lo más emocionante. No, la verdad que no. Venía a un equipo que no conocía prácticamente nada, éramos muchas jugadoras nuevas, no nos conocíamos... Fue un poco una incertidumbre ver qué nos íbamos a encontrar. Desde el primer momento nos entendimos todas muy bien, congeniamos genial y hemos formado una piña que eso es lo que te lleva al éxito.

-El ascenso, tan cerca y tan lejos.

-Creo que esto debería cambiar, el sistema de ascender a Primera División. Creo que nos han tocado dos rivales que son muy complicados, que han jugado fases de ascenso ya y que se han enfrentado a equipos de Primera División. Pero nosotras tenemos que ir a lo nuestro, nuestro máximo rival somos nosotras mismas.

-¿Merece el Málaga un ascenso?

-Este equipo tiene que estar con las mejores porque creo que en el vestuario son las mejores. El Málaga, como club e institución, tiene que estar en Primera. Estas jugadoras con la ilusión que tienen y lo que transmiten día a día son capaces de cualquier cosa. También de competir con las mejores.

-El salto competitivo es grande.

-Desde que llegó Iberdrola hubo un cambio como de la noche al día. El apoyo con este patrocinador fue increíble, de hecho, se está potenciando el fútbol femenino jugando en estadios. Es cierto que hay una gran diferencia, pero es cuestión de ascender y prepararte para rendir a ese nivel.

-¿Ve al club preparado para ello?

-Sí. Es cierto que desde el primer día que empezamos a entrenar en agosto notamos un gran apoyo del club, desde la presidencia al resto de trabajadores. Creo que el club apuesta realmente por tener un equipo en Primera y sí, lo veo realmente capacitado.

-Hablando un poco de usted, ¿por qué el Málaga?

-Mi idea era renovar por el Levante, estaba allí contenta. Volvía después de la lesión y estaba a un buen nivel. Me llamaron y me hablaron de una manera que me empezó a ilusionar. Me presentaron el proyecto y cómo querían hacerlo para ascender y era algo que nunca había hecho, un reto que nunca había tenido. Con la ilusión que me hablaron no me lo pensé.

-¿Fue un reto personal?

-Así es. Por suerte he intentado siempre ser muy profesional en todo esto. Ha habido mucho sacrificio y también muchas recompensas. He conseguido ser pichichi, he ganado aquí en España ligas y copas, pero nunca he jugado en Segunda y nunca tuve el reto de subir a un equipo. ¿Por qué no?

-No tendrá queja de su campaña.

-Estoy súper contenta, también porque es la primera temporada seguida que compito después de la grave lesión que tuve. Esperaba que me respetara, y así ha sido, pero no esperaba tanto éxito. Este año era para disfrutar, para volver a recuperar la ilusión por el fútbol. Ha sido increíble.

-Tras la lesión imagino que aprendió a saborear más todo.

-Todo, hasta una carrera continua al empezar a entrenar. Cualquier pequeño detalle lo valoras más. No era una grave lesión, es que según los médicos tenía un 99% de que me retirara. Cuando estás a punto de perder lo que es tu vida, tu pasión, y de repente vuelves a jugar y disfrutar lo valoras todo.

-Metió el gol más rápido de la historia del fútbol español.

-El momento del gol fue increíble, nadie esperaba eso, ni yo dos segundos antes de golpear. No pasaba por mi cabeza que tuviera tanta repercusión. Todo empezó como una broma en el vestuario.

-¿Qué ha sido clave para vivir tanto tiempo en la elite?

-La ilusión y el trabajo, el querer cumplir un sueño. Ser futbolista profesional era un sueño desde que empecé. Al principio las mejores estaban en Estados Unidos y decidí que quería irme allí. Cuando tienes esa ilusión y trabajas para ello, las cosas se consiguen.

-¿Qué momentos fueron más especiales?

-El debut con la selección, era algo que no pasaba por mi cabeza. Otra el hecho de jugar en Estados Unidos, donde fui nombrada mejor jugadora y pichichi. Para mí era algo que ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado.

-¿Qué tal esa experiencia?

-Es otro mundo. Las de fuera también, pero las americanas son auténticas estrellas. Tenemos un horario para entrenar que es totalmente distinto al de aquí. Entrenábamos por las mañanas y tenías el resto del día para lo que quisieras. Tienes unos recursos y unas facilidades, también unas instalaciones, que aquí no tenemos.

-Aquí el fútbol femenino está dando pasos hacia adelante.

-El año pasado con el Levante tuvimos la oportunidad de jugar en el Ciudad de Valencia y en Mestalla y nos sorprendió la gente que fue. Hace poco en el Wanda hubo 22.000 personas. Es algo muy positivo, que la gente apoye al fútbol femenino y sepa de nosotras. Que sepan que detrás hay un sacrificio, es la mejor recompensa.

-Se conoce ahora más a las jugadoras. Usted aquí es un icono.

-Me encanta transmitir cosas buenas. A veces cuando vamos en algún grupo y se te quedan mirando siento un poco de vergüenza porque no sé si me miran a mí, si me reconocen. Es algo nuevo, pero es increíble que las niñas tengan un espejo femenino aquí en España. Antes teníamos que mirar a otros países.

-Pasó por muchos clubes, ¿a qué cree que se debió?

-Soy una chica de retos, de que me planteen cosas, de ilusionarme. Cuando te llegar algo mejor y quieres crecer, debes aceptarlo.

-Firmó tres años en el Málaga, ¿cree que puede echar raíces?

-Estoy súper a gusto. He recibido llamadas de otros sitios, pero mi única idea es estar en el Málaga.

-¿La Selección es un tema tabú?

-Trabajo día a día al máximo y mi teléfono está encendido por si el seleccionador me quiere llamar. El nivel es muy alto y están haciendo un papel muy bueno cada vez que compiten, a veces es mejor no tocar nada. Una esperanza sin obsesión. Estoy muy feliz en el Málaga.