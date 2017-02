No se pueden encontrar excusas en la mala noche del Málaga ante el Eibar. Aunque hay quien vuelve a mirar a los colegiados para justificar el 3-0, lo cierto es que el equipo blanquiazul tuvo muy poco que ver con el que pasó por encima de Las Palmas. Gato Romero es bien consciente de ello, por eso no quiso poner excusas en la previa del derbi regional. "Hay que ser autocríticos, todos, más allá de que haya que defender al equipo y a los jugadores. Hay que saber que aún nos jugamos muchas cosas", comentó el charrúa.

Agarrar confianza cuesta un mundo; se pierde con demasiada facilidad. Antes de que el 3-0 desparrame dudas por el vestuario, el técnico blanquiazul espera una reacción de los suyos que espante cualquier asomo de fantasmas: "El partido de Eibar crea muchas dudas a la afición y a la gente. Se ha venido trabajando bien, se jugó bien contra Las Palmas y hay que volver a esa línea. Creo en el equipo, se está trabajando bien para terminar la Liga en los mejores puestos posibles, pero a veces, cuando das un paso atrás como en Eibar, las dudas siempre aparecen. No te esperas el partido que hicimos. Es un campo complicado. Ellos dominan bien el campo, el juego. No estuvimos a la altura del partido. El segundo gol nos pasó como ante la Real, no lo esperas. Y de ahí la desesperación del equipo".

Buscaba rotaciones Romero en Ipurúa y la jugada no le salió nada bien. Para los que no dieron la talla hubo recado. "El que juega, de continuo o no, tiene que estar preparado para cuando juega. El que quiera estar entre los once tiene que estar preparado", señaló en un par de ocasiones.

Con el permiso de la gripe de Camacho y a expensas de las alegaciones por Rosales, esta noche Marcelo Romero esperar recuperar el equipo tipo que tan buen juego ha permitido en las últimas semanas. "Siempre hay que tener una base y a partir de ahí intentar hacer los menos cambios posibles. Por la caída de Camacho y José [Rodríguez] decidimos que entraran Diego [Llorente] y Duda en la zona media y lo hicieron bien. Hay equipo, hay plantilla, cualquiera puede jugar y uno intenta tocar lo mínimo posible. En este partido, por el poco tiempo de recuperación, había que tomar decisiones, que fueron correctas, la confianza la siguen teniendo y a partir de este martes intentaremos que el equipo coja la dinámica que queremos", dijo.

El día festivo puede propiciar una buena entrada. Romero recordó la importancia de que el estadio esté candente: "El aficionado tiene que seguir apoyando al equipo, que ha demostrado que quiere jugar y ganar. Deben seguir confiando y que sigamos siendo todos uno. Ellos empujan a los jugadores hasta el final y deben seguir igual. Tenemos que trabajar todos en conjunto".