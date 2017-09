Cinco bajas confirmadas en la lista

La lista de convocados para el partido de esta noche se dará a conocer hoy. En principio, estaba previsto que se facilitase ayer, tras el entrenamiento y antes de la comparecencia de Míchel ante los medios, pero el madrileño la anunciará tras una última sesión de trabajo esta mañana. En ella no aparecerán cinco nombres: Juan Carlos, Peñaranda, Miguel Torres, Rolan ni Jony. Tampoco es segura la participación de Juanpi y Ontiveros, que apenas han entrenado con el grupo. Así lo confirmó el propio entrenador malaguista. "Tenemos 26 jugadores en total, es una plantilla amplia, y excepto esos tres jugadores -en referencia a Juan Carlos, Peñaranda y Miguel Torres- y Jony y Rolan, que han entrenado los dos últimos entrenamientos con nosotros, además de Juanpi y Ontiveros, los demás estamos todos disponibles", dijo. Míchel valoró la posibilidad de contar con Juan Carlos, pero admitió que todavía no está en condiciones de jugar. "Los chicos ven competencia ya y quieren estar cuanto antes, tienen una autoexigencia que en la pretemporada no tenían tanto, no se exigían tanto. Tienen que volver bien y para eso estamos nosotros, para regularlos. Cualquiera que vaya al once y cualquiera que vaya al banquillo tiene que estar al cien por cien". El que sí estará será Ricca, recuperado. "Va a jugar. Ha sido sorprendente por su recuperación. El pundonor y el corazón que tiene es indiscutible". Él y diez más saldrán al campo a sumar los primeros tres puntos.