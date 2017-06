De una bandera a un bastón

Sabía que no había muchas opciones de retener a Sandro. Aun así, el Málaga hizo un tremendo esfuerzo por él. Le puso sobre la mesa una propuesta que doblaba sus ya altos emolumentos y le ofreció la bandera del proyecto. Sin embargo, el canario vio claro el momento de salir, que se confirmará en cuestión de días. Pero tras el rey muerto ya hay un rey puesto, y se llama Borja Bastón. Francesc Arnau ya tiene el sí del delantero y la predisposición del Swansea para cederlo. Y hay un escenario común: el madrileño vendrá al Málaga con vitola de liderazgo e igualmente tras una inversión financiera importante.

Míchel, literalmente, le contó a Sandro que sería la bandera del proyecto. Ahora el bastón de mando, nunca mejor dicho, lo tendrá el delantero formado en el Atlético de Madrid. En toda negociación hay que ser precavido, pero el actual punto de la negociación está repleto de elementos optimistas. Arnau y Míchel ya han convencido al futbolista, que les ha dado el visto bueno a jugar en La Rosaleda, y su representante, Manuel García Quilón, tiene permiso por parte del Swansea para negociar su préstamo, puesto que la intención del cuadro galés es que su jugador se revalorice tras un mal año -y así poder recuperar parte de los 18 millones de euros invertidos en su incorporación-.

Seguramente hasta que acabe la sub 21 no se haga ni su llegada ni la marcha de Sandro

Únicamente alta sellar el entendimiento a varias bandas, el reparto de porcentaje en la ficha del futbolista y fijar bien el montante global que le supondrá al Málaga la operación. El club asume que será una incorporación bastante costosa, pero lo hace de buen grado por el convencimiento de que Borja Bastón mantendrá el alto nivel en la delantera que había con Sandro y que puede rendir desde el primer día dados sus precedentes en la competición española.

Asimismo, el futbolista se encuentra bastante motivado. Hace meses comunicó a su agente que su intención era regresar a España para dar de nuevo su mejor nivel (aún es joven, en agosto cumplirá 25 años) y saber que está más cerca de ello le motiva. Al igual que lo que le han contado del proyecto tanto Míchel como Keko, con quien conversó por teléfono recientemente y le comentó maravillas de lo que le espera aquí si termina recalando, como así parece que será.

Parte de los seis millones que la entidad de Martiricos cobrará por la marcha de Sandro vendrá a paliar el alto coste de la cesión, que está por ver si tendrá opción de compra o no -de todos modos, esta sería bastante elevada y sería bastante complicado que el club se pudiera meter en una operación así el año que viene-. De hecho, seguramente haya que esperar a que el jugador canario anuncie su marcha al Everton y que se haga efectivo el depósito de su cláusula de rescisión dado que el Málaga apenas tiene margen actualmente con el límite salarial. Y hasta que no termine la participación de Sandro con la sub 21 en el Europeo de Polonia, difícilmente tendrá lugar el anuncio. En cualquier caso, la llegada de Bastón está encauzada.