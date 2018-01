El blindaje no basta y al Málaga le urge el gol

El Málaga ha experimentado una mejoría defensiva evidente desde que José González tomó los mandos del conjunto blanquiazul. Un gol en dos partidos y no por errores colectivos sino individuales. Es un buen comienzo, pero insuficiente. Para lograr la proeza de la permanencia hace falta más, mucho más. Sobre todo en ataque, donde los futbolistas siguen estando negados. Ni quedándose solos ante los porteros rivales son capaces de abrir la lata. Falta tino, falta puntería, falta un nueve de verdad.

Los números goleadores del Málaga en esta temporada asustan. Después de 21 jornadas de Liga, solamente ha conseguido batir a sus rivales en 14 ocasiones. No hay ningún equipo que se haya ido de su propio estadio tantas veces sin marcar en este curso (ya van seis con la cita ante el Girona del pasado sábado). Y los máximos goleadores del equipo son el lesionado Diego Rolan y Chory Castro con tres tantos cada uno. Entre todos los puntas del equipo, suman seis goles.

Samu García, que ya debutó ante el Girona, será presentado hoy en La Rosaleda a las 12:00

Así que se espera como agua de mayo a Brown Ideye. El delantero y el Málaga lo tienen todo listo. Falta la confirmación del club chino, que se está retrasando más de lo que esperaban en Martiricos. El punta llegó a la Costa del Sol el pasado miércoles y desde entonces está esperando a que se haga oficial su fichaje. "Estoy deseando dar lo mejor de mí", dijo a su llegada el jugador del Tianjin Teda chino.

José González también lo está esperando con muchísimas ganas. "Sí espero algo más en ataque. Se van a incorporar jugadores. En estas fechas es complicado porque hay mucha gente que necesita lo mismo. Hay cosas que están más que avanzadas pero hasta que no se cierre no se puede decir nada más", aseguró el sábado tras el partido contra el Girona. Y se refiere a Ideye, cuya documentación está lista, falta que el proceso culmine. Aunque el club va a intentar traer a algún futbolista más y no descarta una salida de última hora.

Es curioso que mientras José sigue esperando futbolistas para apuntalar su zona ofensiva, sorprende que después de dos partidos no haya dado ningún minuto a Alberto Bueno, delantero que llegó también en este mercado como refuerzo y, tras debutar en Getafe de la mano de Míchel, no ha tenido más minutos. El entrenador malacitano pudo verle en acción en el amistoso ante el Lausanne, donde formó ataque con Adrián.

Sí ha debutado ya, sin embargo, Samu García. El malagueño entró en la segunda mitad ante el Girona y dio buenas sensaciones a pesar de que el marco no era el más apropiado para ello. El centrocampista, tal y como confirmó de manera oficial el Málaga, será presentado hoy a las 12:00 horas en la misma sala de prensa en la que hace ya unos cuantos años se despidió entre lágrimas.

Por otro lado, En-Nesyri no se ejercitó en la sesión de ayer domingo por culpa de una contusión leve en el vasto externo del cuádriceps de su pierna derecha. Parece no ser excesivamente grave y su concurso el próximo lunes en el partido contra Las Palmas no corre peligro.