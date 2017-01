El brasileño seguirá en el club el tiempo que quiera

El gesto de Weligton de dejar su plaza de extracomunitario para que el club pudiera cambiarla tuvo muchísima repercusión durante todo el día. No es usual en el mundo del fútbol que un futbolista demuestre un compromiso tal con la entidad, menos aún sin ser canterano. Por si quedaba alguna duda durante estos diez años que lleva como blanquiazul, volvió a dar otra lección de sentir los colores. Y ello tendrá el correspondiente agradecimiento por parte del club. Desde Martiricos cuentan que la emoción fue la tónica del día por las oficinas desde que se conoció su determinación. Ello valdrá para que Weligton siga, si lo considera oportuno, ligado al Málaga durante el tiempo que quiera.

Por lo pronto, aunque su contrato expira el próximo 30 de junio, podrá continuar trabajando en las instalaciones de la entidad como uno más. Con sus compañeros y con el servicio médico a su entera disposición para seguir recuperándose de esa intervención de menisco a la que fue sometido el pasado 21 de septiembre. La idea es que continúe con esas lentas pero buenas sensaciones que estaba teniendo en las últimas semanas. Nadie esconde que el zaguero ya debería estar recuperado y que algo no va del todo bien en su rodilla derecha, si bien sin la presión de tener que volver para ayudar todo podría ir a mejor.

Existe, no obstante, la posibilidad de que no termine de recuperarse del todo bien y opte por dejar el fútbol. Weligton es consciente de ello y sabe que podría suceder. Llegados a ese punto, en Martiricos le ofrecerían la posibilidad de continuar trabajando para la entidad en un puesto que aún estaría por especificar. Obviamente, ya quedaría en las manos del jugador aceptarlo o no.

También existe la posibilidad de que en los próximos días tenga lugar una comparecencia con el brasileño en la que el club demuestre algún detalle en público con él. Y quedaría reservado para más adelante -en el club esperan que cuanto más tarde mejor- un homenaje en toda regla si es que tiene que abandonar la práctica del fútbol. Y es que el jugador nacido en Fernandópolis ya era leyenda viva del club antes de esto. Firmó en la temporada 07/08 para ser uno de los nuevos jugadores llamados a conseguir el ascenso y desde entonces fue protagonista en primera persona de todos los logros y vivencias experimentados por la entidad en este tiempo.