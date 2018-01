Entre tan poco brillo, cada destello es sol

Fue una noche que no se recordará por ningún detalle futbolístico. Lo que sucede es que entre tanto gris, cualquier cosita te llama la atención. Y como hay que escoger un MVP, le cae a Keko Gontán. Pero no es día para podios ni palmaditas en la espalda.

En líneas generales todo fue sombrío. La defensa dejó ver sus costuras nada más empezar. Primero concedió un centro lateral, luego hubo un descompás absoluto de los centrales y Rosales. La facilidad con la que Sergio García asistió de cabeza a Darder evidencia cómo está el Málaga.

Al portero no se le puede decir absolutamente nada porque casi nunca estuvo en aprietos durante el partido. El doble pivote formado por Iturra y Recio podría funcionar con tiempo y una idea, pero ahora mismo tiene lagunas, como casi cualquier pareja vista y por ver.

Contrariamente a lo que ha sucedido en otras citas anteriores, Keko estuvo mejor que Chory Castro. Aun así, ellos son de lo poco salvable de este Málaga que se desangra. Los delanteros son un quiero y no puedo constante. Sin gol no hay nada que hacer. Generan poco y cuando lo hacen no aciertan. Especialmente preocupante es lo de Bastón. Ontiveros y Juanpi, dos hombres que este curso tendrían que marcar las diferencias, entran como recambios pero no lucen. Aun así, todo es tan mediocre que ni suspenden.