"Lo bueno que era hace mes y medio y ahora soy un manta"

Míchel González ha vuelto a pasar al ataque en la rueda de prensa previa al difícil encuentro que el Málaga tendrá mañana a las 20:45 horas en el Wanda Metropolitano. El madrileño sabe que el estreno del nuevo estadio rojiblanco será una motivación añadida para los hombres de Diego Pablo Simeone, aunque no espera una actitud diferente por ello. "El Atlético no es un equipo dado a fiestas. Todos sabemos que una de sus cualidades más importantes es que nunca pierde la concentración. Es un acicate para nosotros saber que ellos no van a estar de fiesta sino metidos en el partido desde el primer momento".

Pero el Atlético de Madrid no fue el tema principal en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. Míchel volvió a sacar la cara por su plantilla, repitiendo su culpabilidad por los malos resultados del equipo en las primeras tres jornadas, como ya hiciera en la previa del último partido frente a la UD Las Palmas. "Más allá del dato significativo que tenemos cero puntos ha habido partidos en los que el resultado podría haber sido otro, pero no podemos mirar atrás. Eso sólo lo podemos hacer para impulsarnos y buscar soluciones. Eso es lo más importante. Siempre recurro a cuando vine en marzo, que la situación era muchísimo peor anímicamente. Sin embargo, el equipo se reconstruyó", comenzó diciendo.

Pero el técnico, muy locuaz esta mañana, prosiguió con su idea: "Mucha gente dice que no hay líderes ahora. Bueno eso no se sabe, porque los que trabajamos con ellos somos nosotros. El año pasado había líderes y muy buenos, buenísimos. Weligton, Duda, Kameni, Camacho… Todos los que queráis, pero la situación era peor que este.. Recordad las cosas que se decían de mí y lo bueno que era hace un mes y medio y lo manta que soy ahora. Este es el deporte, siempre. Y el que no quiera estar en este deporte, pues que se meta a opinador, que eso es fantástico. No fallas, ganas siempre. No digo periodistas, digo opinador. Fíjense cómo ha cambiado mi situación, cuando llegué no dije que era el mejor, ahora no voy a decir que soy el peor. Alguno lo dirá, normal, claro. Pero yo lo que quiero es que mis jugadores estén bien. No permito que se diga que son malos, en absoluto. Si están siendo peores es por culpa del entrenador que está aquí.

Tampoco evitó hablar de su relación con Francesc Arnau y su rutina en el banquillo malacitano. "Para mí la normalidad es lo de estos cinco meses que llevo aquí, hablar con mi director deportivo, opinar sobre cuestiones deportivas. Y ahora también seguimos hablando para ver qué podemos mejorar, me da su opinión. Esa es la normalidad, lo anormal sería no tener las reuniones que he tenido en los últimos cinco meses", declaró. Una victoria en Madrid ayudaría al aficionado a volver a su normalidad. El reto no es fácil. La recompensa, tampoco. Los primeros tres puntos de la temporada sobrevuelan el Wanda Metropolitano.