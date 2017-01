Fue bueno, fue poco

Los empates siempre ofrecen lecturas abiertas. Pero hay algunos, como el de anoche, que alargan los debates en los bares sin que llegue el entendimiento. El Málaga del Gato Romero ofreció sus mejores minutos. Pero se le fue una ocasión pintiparada para estrenarse a domicilio y alejar a un rival de manera definitiva. Sólo se sumó un punto. Pero pudo quedarse sin ninguno de no ser por la rápida reacción al 1-0 de Causic a 15 minutos del final. Incluso si Kameni no para sobre la línea un cabezazo de Clerc a bocajarro. El rendimiento defensivo mejoró sensiblemente. Pero se desperdició la opción de ajusticiar a un Osasuna muy blando y temeroso. Anoche no se aprovechó ser mejor. Pero jugando así deben llegar las victorias y mejores resultados. Y así en un bucle continuo que dejaría un batiburrillo entre conformistas, ambiciosos, pragmáticos, pesimistas e incrédulos.

La botella la llenaron a la mitad múltiples aspectos. Llamó poderosamente la atención, después de tanto y tanto mal rato, el rendimiento de los dos centrales. De un plumazo Romero cambió a los niños por los fichajes, pese a que apenas llevan aquí unos días, y todo floreció de la noche a la mañana. Ciertamente la mejora colectiva ahorra disgustos atrás, si bien las maneras mostradas por Luis Hernández y Demichelis inflaron de optimismo a los aficionados. El central argentino vino para aportar veteranía, y eso rezumó cada acción que tuvo. El gol de Causic, con esa imagen suya sin llegar al despeje pareció afear su noche. Nada más lejos de la realidad. Aplomo, colocación y orden tirando el fuera de juego recordaron sus credenciales, por más que en su primera acción despejara mal a córner. De Micho se sabía que podía hacer eso. Luis Hernández sorprendió a muchos. Tres entrenamientos y pam, aportación decisiva. Si no fue suficiente ver la seguridad que transmitía en cada acción y la compenetración con Demichelis, tardó solo un partido en demostrar ese gran arma que posee: los saques de banda-córner. En pleno desasosiego por el 1-0, puso al corazón del área un servicio lateral perfecto para que Camacho lo aprovechara, también la salida de un Mario Fernández que se convirtió en villano cuando en la primera mitad se había convertido en héroe al detener una pena máxima a Michael Santos. El final acabó con los equipos rotos buscando el gol del triunfo y ello recordó que de haber metido el penalti, con ventaja en el marcador y en la moral, el Málaga se podría haber hinchado a la contra. Por eso el vaso se vació de dos puntos.

Sin embargo, las sensaciones de ayer siembran optimismo para el futuro. Un futuro al que se sumaron Keko y Charles. Verles tan activos en la segunda mitad, con sangre en los ojos, les confirma como grandes fichajes para la segunda parte de la competición. Y ese talante ambicioso del Gato que comienza a calar en los jugadores. En el Bernabéu es fácil mostrarse porque la motivación da un plus que falta en otras plazas menos glamurosas. Ayer había que remangarse y se reconoció a ese Málaga de Madrid. Una personalidad es lo que lleva buscando el equipo toda la temporada, aunque es una gran noticia.

Ahora cabe preguntarse si será la tónica habitual o procede poner el asterisco del flojo nivel que mostró el Osasuna. Ciertamente, el Málaga no tendrá esta temporada salidas tan plácidas como esas, pero la mejora progresiva y confirmada en El Sadar merece un punto de confianza en un equipo que empieza a tener claro su boceto como conjunto y piezas más engrasadas. Y un partido equilibrado en defensa y ataque, con la mácula de la puntería. La mejoría está ahí, y anima. Aunque con solo un punto sumado en los últimos doce.

Mario Fdez. H

Berenguer l

Unai García H

Oier H

David García l

Carlos Clerc HH

Imanol García H

De las Cuevas, 76' H

Causic H

Roberto Torres l

Oriol Riera l

Kodro, 46' H

Sergio León l

Jaime, 83' s.c.

Kameni HH

Rosales H

Luis Hdez. HHH

Demichelis HHH

Juan Carlos HH

Camacho HH

Recio HH

Charles, 46' H

Juanpi H

Keko, 55' HH

Fornals HH

Chory Castro H

Michael Santos H

Ontiveros, 79' H

Árbitro: De Burgos Bengoetxea H (vasco). El partido tuvo de todo y lo llevó con mucha serenidad. Vio bien el penalti de Mario Fernández a Michael Santos. Aunque se le pidió roja para el cancerbero, no lo era. El gol del Osasuna viene de posición antirreglamentaria, aunque al límite y difícil de ver. En el descuento, Charles fue víctima de un penalti, aunque previamente la bola tocó en la mano derecha del brasileño y eso decretó el colegiado.

Tarjetas: Amarillas Mario Fernández (18').

Goles: 76' Causic.Centro a la espalda de la defensa al que llega Kodro, aunque casi sin opciones de rematar, se gira, pone el balón atrás y ahí aparece su compañero para meterla junto al poste. 79'Camacho. Saque de banda de Luis Hernández al interior del área, el portero sale de manera desaforada y el maño lo aprovecha rematando casi de espaldas a puerta vacía.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga BBVA, primera de la segunda vuelta, disputado en El Sadar ante 14.262 espectadores. Césped bastante inestable al encontrarse muy helado por las frías temperaturas recientes. De hecho, Oriol Riera se lesionó por culpa del verde. Abdullah Al-Thani volvió a estar presente en el palco representando al Málaga.