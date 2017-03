En busca de una identidad

El Málaga pudo sacar un punto de su visita a Butarque. Viendo el partido el resultado quizás sea hasta positivo. Y es que el equipo parece que está viendo venir la ola desde lejos y lo que hace es nadar hacía a la orilla con más nervios que decisión.

El Leganés, conocedor de la importancia del partido y necesitado de puntos antes un rival tan directo, salió en tromba, mucho más decidido, mientras el Málaga rápidamente cedió el balón y los metros. El conjunto pepinero arecía estar un punto por encima en calidad y confianza. Cierto es, eso sí, que a pesar del dominio los de Míchel no sufrieron y poco a poco se fueron sacudiendo del control de su rival. La llave fue el balón. A través de él, el equipo se fue estabilizando. Sin embargo, esa mejoría no se traducía en ocasiones y las llegadas eran escasas, ya que unas veces no encontraban el último pase y otras acababa la situación en balón parado, donde el Málaga mostró signos de clara flaqueza.

En el segundo acto, el Málaga siguió avanzando metros y alejando a los locales de la portería de Kameni. Aunque el Leganés, siempre peleón y arropado por Butarque, buscaría la portería con disparos lejanos. Y en una de estas se se toparon con un paradón del meta camerunés y otra con el poste.

Vista la situación, Míchel decidió mover ficha e introducir novedades en las bandas para reactivar al equipo. Pudo dar otra cara al Málaga, pero aunque Keko y Jony estuvieron activos, estos no consiguieron conectar con Charles para tener una ocasión definitiva. Aun así, al final la tuvo Camacho en un buen balón de Rosales, que por algún motivo no irá con Venezuela, peroHerrerín protegió bien la portería. Al final y después de todo, un punto para la Costa del Sol que esperemos dé confianza para afrontar los encuentros duros que vienen de aquí al tramo final en La Rosaleda.