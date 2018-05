"Hemos buscado propietarios nuevos"

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, habló en los micrófonos de SER Deportivos Málaga acerca de la situación del club blanquiazul y desveló que está buscando compradores para la entidad: "El descenso es una muy mala noticia. No por esperado deja de ser una pésima noticia para la ciudad. Hay que hacer las cosas bien para volver cuanto antes. ¿La situación? La he visto con preocupación estos meses y he tratado de mandar mensajes constructivos y positivos, de responsabilidad, de buscar soluciones con el equipo propietario actual o, si no, buscando propietarios nuevos que puedan poner los medios y recursos para que pueda dar un giro. Me parece muy bien que los accionistas minoritarios se hayan movido y es importante que la ciudad no sea indolente nunca y en este tema tampoco".

El edil insistió en que su determinación es firme: "No voy a regatear esfuerzos para que se consiga el objetivo con todo el respeto al propietario actual, nuestro mensaje es de responsabilidad. No he tenido ninguna comunicación con el propietario. Hubo una carta que coincidió más o menos en el tiempo con unas declaraciones duras y fuertes, pero nada nuevo ha habido. Ahora hay que actuar para que la etapa de Segunda sea corta. Ahora vienen meses claves y así lo dicen los expertos".

Sobre la relación con Al-Thani, prefirió ser conciliador: "Hemos tenido siempre una relación institucional cordial y de colaboración, por eso me mandaron la carta después de aquella entrevista, una carta más diplomática. Siempre hemos colaborado y dado mil facilidades. Nos importa mucho que el Málaga sea de Primera".

Acerca de las obras de Arraijanal, donde se construye La Academia del Málaga, De la Torre mostró cierto optimismo: "Parece que las obras se van a hacer, ese proyecto tiene todos los permisos para que se haga. No hay ninguna razón para que las obras se paren. Están todos los permisos y todos los avales. Estamos hablando del 20% del terreno y se pueden hacer las obras. En los momentos iniciales no expusieron oposiciones. Además, el parque y las riquezas arqueológicas van a seguir. Desde el punto de vista ambiental, creo que es mejor tener árboles".

Para terminar su intervención, el alcalde volvió a dejar un recado de lo que se puede estar cociendo en la ciudad: "Hay que ser responsables, que estén a altura de un club que lleva el nombre de una ciudad que tiene proyección internacional. Se pierden varios millones de euros con el descenso. La imagen de la ciudad ya pierde con el descenso. La tercera ciudad de España no puede tener el equipo en Segunda. Estoy convencido de que no sólo los propietarios sino más gente del mundo empresarial estarán atentos a todo esto".