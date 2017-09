"Tenemos calidad, hay que cambiar la dinámica antes de que nos coma"

Muhammad Ali escrito con brillantes, gorra y gafas de sol. Zdravko Kuzmanovic (Thun, Suiza, 1987) es un tipo particular. Suizo de padres serbios, mezcla acento balcánico sobre un aplicado inglés con expresiones italianas. Seis años en el país de la bota han marcado a un medio centro de técnica depurada en búsqueda de alcanzar el nivel internacional que otrora tuvo. Pese a su lesión en el tendón de Aquiles hace nueve meses, repite cesión en Málaga como el cinco fundamental que apuntaba a ser.

-¿Cómo está su hombro?

-Estoy bien, físicamente bien. Todo estupendo. Lo del hombro fue sólo un susto en el partido de Gerona, por fortuna está todo bien, olvidado.

-¿Y de su lesión en el talón de Aquiles del año pasado?

-De eso ya no me acuerdo. La verdad es que no me ha dado ningún problema más, por suerte, y ya estoy totalmente recuperado.

-Ha sido un inicio difícil para el equipo. No se han encontrado los resultados ni el juego desde la pretemporada.

-Sí, es cierto que los dos primeros partidos y sus resultados no han sido muy buenos, pero lo importante es que el equipo remonte. Contra Las Palmas hay que cambiar esta dinámica antes de que sea tarde y nos coma, como el año pasado.

-¿Y cómo se siente la plantilla?

-Es verdad que no está saliendo todo como nos gustaría, pero tenemos mucha calidad, hay buenos jugadores. Perdimos primero contra el Eibar, luego contra el Girona, pero la clave es estar todos juntos ahora. De verdad que tenemos mucha calidad como para pensar que esto no va a ir a mejor pronto.

-Se veía un equipo muy largo, con las líneas separadas. Estaba frustrado en Girona porque no podía encontrar una línea de pase.

-Es difícil. Allí es verdad que no jugamos bien, el Girona trabajó mucho y nos cerraba todas las líneas, costaba trabajo encontrar a los compañeros. Pero esto es cuestión de trabajar, trabajar y trabajar para estar todos más juntos, encontrar mejores soluciones en el campo. Insisto en que tenemos calidad y vamos a mejorar lo visto.

-¿Qué tal se encuentra con Recio como socio?

-¡Es muy bueno! Recio es un buen jugador, es nuestro capitán. Lleva mucho en Málaga, yo lo conozco del año pasado y con él me siento muy bien, muy cómodo

-Ha cogido en el once el sitio que ocupaba Camacho, aunque con un rol diferente.

-Es normal, soy un jugador muy diferente a Camacho, jugamos otro fútbol. Él es más agresivo y yo soy un jugador más de balón, más técnico, busco tener la pelota e intentar hacer más dinámica la salida. Son estilos diferentes, eso luego hace que el estilo del equipo sea también sea diferente porque aportamos un trabajo distinto.

-Se le ve contento. Al fin coge continuidad y el físico le está respetando. Llegó aquí buscando la oportunidad que no tuvo en el Inter o el Basilea y se encontró con una lesión eterna. Debió ser un palo muy duro.

-La verdad que al principio es duro, muy duro. Era la primera vez que sufría una lesión tan larga. Es verdad que no había estado teniendo mucha suerte y de vez en cuando tenía que parar, pero algo así, que me dejase fuera del equipo meses, jamás me había pasado. Pero claro, es una tontería encerrarte y quejarte. Soy una persona positiva, miro siempre al futuro y en junio estaba ya trabajando fuerte en el Basilea para recuperarme. La ayuda de los médicos y los fisioterapeutas ha sido fundamental.

-¿Se esperaba la llamada para volver al Málaga?

-La verdad es que me sorprendió mucho. Yo me estaba entrenando pensando que iba a estar jugando ahora con el Basilea, pero de pronto me llamaron para regresar. Lo cierto es que esta era siempre mi primera opción, si me venían con la oferta no me la iba a pensar y así fue. Y estoy muy contento de estar aquí otra vez.

-A su vuelta debo decirle que no sólo ha causado un impacto futbolístico. Su estilo y la camiseta de su presentación, con una enorme imagen de Tony Montana, han dado que hablar. ¿Tiene más de esas?

-(Carcajadas) ¿De verdad? Ese día sabía que me iban a dar la equipación para las fotos, pero lo que no tenía ni idea era de que había rueda de prensa. Y claro, cuando llegué allí pues salí con lo que llevaba, que me encanta. Esa camiseta es de mis favoritas, pero claro que tengo más, si es mi estilo.

-¿Es usted cinéfilo?

-Bueno, sí que me gusta el cine y de vez en cuando voy, pero en este caso es más que nada el personaje, Tony Montana. Ese tío es genial, más que Scarface en sí es el personaje lo que me atrae, y la camiseta es fantástica.

-¿En Málaga qué le gusta hacer?

-Bueno, vivo aquí solo así que normalmente estoy con los compañeros o paso el tiempo en casa, soy una persona muy tranquila, pero lo mejor de Málaga es que tiene un clima increíble. Siempre hace buen tiempo y puedes ir donde quieras. Vivo cerca de Marbella y el sitio es espectacular. Puedes ir a la playa, a dar un paseo, a comer o a cenar... y cuando tú quieras. Eso es fantástico.

-El otro día estuvo con sus compañeros comiendo en BiBo, el restaurante de Dani García.

-Sí, comimos muy bien. Me han dicho que es un chef de aquí muy famoso en España.

-De ahí se extrae sobre todo que hay buen ambiente, estaban también los nuevos. ¿Con quién se lleva mejor?

-Hombre, estaría feo si no te dijera que me llevo bien con todo el mundo. Hay muy buen ambiente, eso es verdad. Pero yo me junto sobre todo con Keko porque es el que habla italiano. Cuando hay algo que no entiendo me lo traduce al italiano y ahí ya me entero. Además, es un tipo muy divertido, es de los que pone la música y anima siempre al grupo.

-¿Y le gusta lo que pone? Le echo pinta de ser más ochentero o rockero.

-¡Uy! ¿Por qué? (risas) Pues para nada, para nada. Principalmente escucho música pop de grupos serbios, pero me gusta mucho la música latina.

-Parece que ser futbolista casi lleva implicado escuchar música latina. No falta en un vestuario.

-(Risas) Es verdad que no falta. Habrá excepciones, tampoco vamos a generalizar, pero como no te guste lo vas a pasar mal.

-Comenta que se entiende con Keko en italiano. Es prácticamente su segunda lengua, de vez en cuando se le escapan palabras aunque esté hablando en inglés.

-Ya, es que pasé seis años allí entre la Fiorentina y el Inter y el país me encantó. Tiene un idioma bonito y es un lugar estupendo para vivir. Eso sí, no me pidas que elija entre España o Italia, que sería un compromiso. Los dos son países con estilos de vida muy diferentes, pero en ambos he vivido y vivo muy bien. Y la comida eso sí que se comparte: en los dos países es buenísima.