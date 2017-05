El campeón está hambriento (4-2)

Lo lógico es que el Barcelona hubiera derrotado al Málaga. Un semifinalista de la Champions juvenil con la fisonomía intacta más allá de la ausencia de Aleñá y algún cambio poco significativo. Lo fácil es que se hubiera llevado el pase cuando remontó el tanto inicial de Hugo. Pero no fue así. El equipo de Dely Valdés recordó que era él quien estaba el trono. Recordó lo afilados que son sus cuchillos. Y quizá sólo necesitó verse derrotado para que le entrara hambre en la segunda parte y entonces demostrar por qué defiende el título.

Los cachorros blanquiazules ya están en semifinales. Mañana, a las 12:00, tocará medirse a un Celta con una cantera que, como el primer equipo, este año también se está divirtiendo. Pero, de algún modo, el Málaga presentó ayer su candidatura a revalidar el título. Porque su cara polifacética le permite aspirar a todo. Tuvo valentía para ponerse por delante en el marcador. Empaque para no dejarse ir cuando remontó el Barcelona. Fortaleza física y mental para replicar la remontada azulgrana. Comodidad cuando le tocó replegarse. E ímpetu para sentenciar en un descuento que estaba llamado a ser un acoso y derribo del Barcelona.

Tres penaltis, dos remontadas y seis jalonaron un partido muy vibrante

Acabó agotado el Málaga, con varios jugadores aquejados de calambres, pero con el subidón propio de la clasificación para compensarlo. Gestada en un partidazo de dos bravos contendientes pero donde sobrevivió el más pícaro. Así se adelantó el equipo de Dely Valdés. Con el Barcelona dominando y empujando, en el guión esperado de encuentro, Maty mandó un pase a Hugo -y un recado a los que no apostaron por él en La Masía- que este definió con temple ante Puig, que hasta ese cuarto de hora no había hecho una sola parada y ya había visto detener un penalti a Kellyan, uno de los grandes baluartes blanquiazules ayer. Pero la segunda pena máxima no la pudo atajar. En esta ocasión chutó Carlos Pérez en lugar del pichichi Mboula y el partido volvió a nacer.

El Málaga no sólo le ganó al Barcelona. También a la suerte. Porque esta se puso de lado azulgrana en el 1-2. Un rebote en una jugada ensayada dio el doblete al talentoso zurdo del Barcelona a siete minutos para el descanso. Ello pintó una segunda parte idílica para los azulgrana, dominando el balón y con espacios para sentenciar. Resistió el Málaga, aferrado a Kellyan y la entrada de Escardó terminó de rellenar su barra de energía. Casi de manera inmediata, el capitán, Álex Robles, cabalgó con corazón por la banda y tiró de bisturí para darle a Joel un centro inmejorable. El delantero voló para enmudecer al Barcelona. Lo que no sabían es que la tormenta, con casi media hora de juego por delante, se acababa de desatar. Porque los de Dely Valdés no renunciaron, aprovecharon las dudas de su rival para morder otra vez. La remontada se obró con el tercer penalti -todos fueron claros-, esta vez firmado por Escardó.

Tocaba sufrimiento y llegó. Pero tanto se volcó el Barcelona que dejó fugas. Una de ellas la aprovechó Jonny, otro de los atinados cambios del técnico panameño. Él la provocó y él la transformó con un estilo que a los juveniles del Barcelona seguro que les recordó a Messi, pero en versión diestra. Para cerrar a lo grande un partido grande.