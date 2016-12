Marcelo Romero presentó sus credenciales como entrenador con un discurso firme y conciso. Muy de su estilo como jugador. Directo. Ataviado con traje oscuro, el uruguayo dejó de lado por un momento la gorra y el chándal para avisar a todo el mundo de que está listo para asumir el reto. "Conozco al equipo y estoy capacitado para poder llevar este proyecto adelante. Estoy convencido de que estoy aquí por mí y no por nadie porque lo he demostrado durante mucho tiempo", aseguró el Gato.

El uruguayo definió su nuevo cargo como "un orgullo" después de "dos años y medio en el club" tras cerrar su etapa como jugador. La oportunidad le llega tras la espantada de Juande Ramos. "Estaba hasta última hora esperando que apareciera Juande a decir que era broma", dijo en tono jocoso el charrúa, que regaló buenas palabras para el manchego y también para Gracia: "Juande es una gran persona, un gran trabajador. He estado empapándome y aprendiendo de Juande y Javi [por Gracia]. Mejor escuela no pude tener".

A estas alturas, todo el malaguismo se pregunta cómo será el Málaga del Gato. A qué jugará a partir de ahora el cuadro blanquiazul. El técnico habló de un equipo "competitivo y entregado", porque el uruguayo tiene claro que "la gente quiere ver a su equipo competir, sólido y convencido de que viene a La Rosaleda a ganar". En este sentido, el entrenador malaguista pidió el apoyo de la parroquia: "Hay que decir a los jugadores y a la gente que somos una familia. Necesitamos su apoyo en los malos y en los buenos momentos. Los que aprietan y dan el apoyo y el miedo son ellos [por la afición]".

Romero recordó que "aquellos que me han visto jugar saben cómo he sido dentro del campo", y eso es lo que desea "transmitir a los chicos" porque lo único que hace falta en este momento es "seguir trabajando". Currar de lo lindo para alcanzar los objetivos. "Es una buena etapa para ir de la mano. Saben lo que he dado como futbolista y ahora como entrenador será lo mismo", dijo".

Llega el técnico uruguayo al banquillo del Málaga después de que Juande se despidiera haciendo alusión a un clima cargado de "crispación". Cuestionado sobre ello y, por ende, la reacción de los futbolistas a la marcha del manchego, el Gato dio la cara por sus jugadores: "Son profesionales, en todo momento son de la misma manera. El vestuario está fuerte y unido, no hay brechas".

El de Montevideo, para argumentar su alocución, recordó el apoyo de la plantilla hace unas semanas hacia Boyko. "Han hecho público su apoyo a un compañero. Intentaremos fortalecer eso, lo único que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y trabajar", indicó Romero, que también tuvo tiempo para borrar de un plumazo, según su punto de vista, el debate en la portería: "No hay ningún problema con la portería. Son dos profesionales y compañeros. Cada uno tiene su nivel y para mí son los dos válidos. Sé lo que pasa en ese vestuario y no hay ningún problema".

El Gato, hombre de fútbol, sabe perfectamente que "los resultados son los que mandan" y que habrá las mismas dudas con él como "cuando llegué a Málaga". Ante ello, el charrúa se definió como un "currante" que siente una "motivación espectacular" y que son estos momentos los que "me hacen grande", augurando un gran futuro: "Demostraré que no se han equivocado".

Donde no quiso entrar Romero fue a analizar los objetivos, al menos los que son a largo plazo. Del "hay que luchar por Europa" de Juande se pasó ayer a unas ilusiones más cercanas en el tiempo. "El primer objetivo es el Celta. A partir de ahí veremos cómo va el equipo, cómo evoluciona. Estoy convencido de la plantilla, se ha hecho un esfuerzo enorme por traer jugadores de gran nivel. Hay que pensar en Vigo e ir viendo lo que va pasando", explicó.

En cuanto a fichajes, el uruguayo pasó la pelota a Arnau, que estuvo toda la rueda de prensa a su lado: "En estos momentos es algo que se está hablando, lo lleva a Arnau y vamos de la mano". Aunque, de momento, el Gato mantiene su total confianza en los que ya están aquí. "Para mí lo más importante es centrarme en los jugadores de la casa. Tenemos una excelente plantilla, los más importantes son los que están y tienen toda mi atención", ratificó el preparador blanquiazul.

La intención de éste es la de "transmitir ese deseo de ganar a mis jugadores" para que "la gente esté volcada desde el inicio". Para lograrlo, Romero contará con la ayuda de Sergio Pellicer, que actuará de aquí a final de temporada como segundo entrenador. Esa decisión lleva implícita un premio para todo el enorme trabajo que se viene haciendo desde hace unos años en la cantera. "Todo el mundo dice que qué pasa con la gente de la casa que siente los colores y el escudo. Sergio [por Pellicer] es un gran profesional, lo está demostrando. Es un hombre de la casa. Entre los dos hemos llevado bien al grupo, toca trabajar codo a codo y demostrar la oportunidad que se le da a gente de la casa", declaró el uruguayo.

Y así se marchó el Gato de la sala de prensa, proclamándose como un "entrenador cercano con el que poder hablar". Las intenciones son inmejorables. Ahora toca apretar los dientes y afianzarlo sobre el verde.