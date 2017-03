El capote de Rafa Alkorta a su ex jefe

La carrera de Míchel en los banquillos ha dejado luces y sombras. Sus dos últimas etapas, en Olympiacos y Marsella, casan de forma respectiva con sendas descripciones. Y en ambas estuvo acompañado por su equipo habitual, en el que se encontraba un madridista ilustre como Rafael Alkorta que ahora ve cómo sus caminos se separan después de tres temporadas como su hombre de confianza. No obstante, el bilbaíno no dudó en despejar varias de las incógnitas con una radiografía de su amigo y flamante entrenador del Málaga en una entrevista para Deportes Cope Málaga.

A los ojos de Alkorta, el madrileño no debería tener excesiva dificultad para adaptarse al equipo a la altura de un mes de marzo. "Él es un maestro a la hora de inculcar lo que él quiere. Y ya puedo asegurar que en dos o tres charlas los jugadores se van a enterar de lo que quiere. Y creo que él ya tiene claro, porque habrá visto todos los partidos del mundo, conoce a todos los jugadores y sabe perfectamente cómo es esa plantilla, qué tiene qué hacer y quién va a jugar", describe su antiguo ayudante, que señala una relación cordial con los jugadores: "Ha sido futbolista muchos años, de élite y en un equipo como el Madrid, en un vestuario con gente muy buena, y eso lo maneja perfectamente. Siempre tiene abierta su oficina para todo, habla mucho con el jugador y los va a ayudar todo lo que pueda".

En lo puramente táctico, Alkorta describe a Míchel como un técnico con gusto por el juego ofensivo: "Los jugadores van a asimilar su método de trabajo rápidamente. Los entrenamientos son amenos, hace hincapié en las posesiones, da importancia a estas y al movimiento y le gusta atacar. Intentará atacar por fuera, los laterales tendrán relevancia. Él verá el equipo y se adaptará a lo que tiene, eso es una buena cualidad como entrenador pero le gusta tener el balón, mandar. Y no se complica demasiado la vida atrás, no pide nada que sus jugadores no puedan hacer".

De igual modo, insiste el ex jugador de Athletic y Real Madrid en la capacidad de Míchel para "dejar un sello con personalidad" y tranquiliza respecto al trabajo con las futuras generaciones, contrastadamente fundamental en el Málaga durante las últimas temporadas: "En Olympiacos solíamos entrenar con gente de la cantera de distintas edades y allí se quedaban un poco como asustados, pero es un hombre que cuida la cantera y seguro que van a tener oportunidades. A eso le da mucha importancia".