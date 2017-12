El Málaga sigue sin tener juego, continuidad ni futbolistas descollantes. Va apareciendo un poco de todo cada vez más, aunque desde unas bases de inestabilidad que impiden al equipo equilibrarse futbolística y clasificatoriamente. Al menos queda el botón. Ese que se pulsa en y desde La Rosaleda. El que ha traído esperanzas en las últimas semanas y que promete ser, si es que acaba llegando, una de las bases de la salvación. En otro partido de epítetos interminables, el Málaga se vuelve a encomendar a su afición para sentirse como en casa. Y así se sentirá si juega como en casa lo viene haciendo últimamente.

Los ingredientes se repiten: necesidad, rival directo, afición entregada y nulo margen de error. Ante Celta y Deportivo salió bien, no sin malos ratos durante esos choques, que acabaron pareciendo ruletas rusas de las que el conjunto blanquiazul salió victorioso. Sucede otra vez que el estilo y las maneras no están en tela de juicio; se pide únicamente el triunfo, ahora el camino es lo menos preocupante. Este partido y el de Vitoria, el que cerrará el año natural, son los que el Málaga tiene que ganar sí o sí si no quiere verse descabalgado antes de tiempo o tendrá que canjearlos en plazas mucho más complicadas. Además, tienen ese doble o nada de sumar al mismo tiempo que los demás no lo hacen y viceversa.

Habrá otro recibimiento al autobús del equipo y una 'papelada' al inicio del encuentro

Así que a las 19:00 volverá a haber unas centenas de personas en la grada de Tribuna esperando el paso del autobús de expedicionarios para meter el primer gol. Hoy, como novedad, se ha convocado también una papelada cuando los protagonistas salten al terreno de juego para evocar exitosas tardes de otras décadas y seguir jalando del espíritu de los jugadores. Por ahora funciona.

También el once de Míchel repetirá los patrones comunes a los últimos encuentros. El cambio obligado, ya es conocido, pone el foco en lateral izquierdo. Sin Juan Carlos, el experimento menos traumático el de Diego González. Viene de haber esquivado el quirófano de milagro, si bien superó con buena nota el exigente examen del Bernabéu. Con la barra de energía de Recio de nuevo al 100%, lo de arriba, lo que más o menos anda funcionando, no se toca. Es cierto que Peñaranda suma dos partidos más desaparecido, pero sus condiciones son más desequilibrantes, algo que cobra más valor aún cuando enfrente hay un equipo como es el Levante, que lleva la reconocible talla hermética de Muñiz.

No se discute al Chory Castro, que está sacando brillo a sus viejos galones; tampoco cabe imaginar que Keko abandone el carril derecho porque ofrece ligeros síntomas de mejora (mucho más perceptible en las cuestiones del compromiso), si bien existe una pequeña opción de cambio. Bien con la entrada natural de Ontiveros o ubicando a Rolan ahí para que Juanpi hiciera de mediapunta. No es, de todos modos, el escenario más probable.

Como en casa se sentirán también Juan Ramón Muñiz y Samu García. Va camino de la década el tiempo que hace que el técnico se fue del Málaga, pero dejó huella honda. Tanto en lo que hizo como factótum del último ascenso como en quienes le endosaron una etiqueta de técnico defensivo y nunca se la despegaron. Será, no obstante, mayoritariamente cariñoso el recibimiento que tenga el asturiano, cuya conexión con la ciudad sigue siendo máxima y al que le dolería dar una patada hacia el descenso a los de Míchel, por más que sea su obligación sacar los tres puntos.

En una medular que será un galimatías por la cantidad de bajas, apiladas la mayoría en el doble pivote, aparecen las opciones del centrocampista malagueño, ya a pleno rendimiento tras una puñetera lesión y que en Copa mostró el nivel que atesora. En verano su nombre estuvo en los despachos del club, y se habría activado su opción de no acumularse las urgencias más atrás.

Pero ya se sabe, no es día para sentimentalismos. O sí, el sentimiento de la grada hacia su equipo y el de la responsabilidad de obtener otros tres puntos de alta valía.