Un central sí o sí

Los buenos propósitos y algunos avances que se vieron en la puesta de largo de Marcelo Romero quedaron eclipsados por ese problema que viene martilleando la temporada blanquiazul. Los errores individuales en defensa están costando muchos puntos y, sobre todo, están mermando la posibilidad de construir una línea continuista de juego. En el club esperaban que el debut del Gato pudiera traer algo de calma en ese sentido, pero lo que hizo fue acelerar la necesidad de un refuerzo defensivo. Así que la dirección deportiva tiene ahora más prisa que nunca por traer al ansiado central.

De hecho, desde hace varios días se mantienen varias negociaciones para intentar cerrar alguna llegada. Se sigue preponderando el perfil de un jugador veterano que conozca la Liga española, aunque desde el club admiten que no son operaciones fáciles ni asequibles. Francesc Arnau está mirando todas las vías posibles. Y una de ellas se plantea apetecible en el Leicester, según avanzó Cope Málaga. Allí milita Luis Hernández, que hasta el pasado 30 de junio defendió la elástica del Sporting de Gijón. De hecho, antes de que el actual campeón de la Premier League se adelantara, el club manejaba informes favorables a su contratación, por lo que el director deportivo conoce perfectamente las prestaciones del central madrileño.

Fuentes del club niegan que existan contactos avanzados, aunque desde el entorno del jugador ya son conscientes de un interés blanquiazul. Eso sí, según pudo saber este periódico, no se espera ninguna noticia al respecto en los próximos días, por no hablar de la alta nómina del zaguero, que llegó libre al cuadro británico el pasado verano. Ciertamente, el futbolista está abierto a encontrar una salida sugerente dado que Claudio Ranieri no está contando con él. Únicamente ha disputado cuatro partidos en la liga inglesa.

Esta opción, no obstante, podría estar más verde en comparación con otras que se tienen abiertas con futbolistas de ligas europeas vecinas como Francia o Portugal, que tienen muy controladas los ayudantes de Arnau.