Un cierre de calma relativa

El 31 de agosto había sido tradicionalmente la fecha límite para efectuar fichajes en Europa. Ciertamente sigue siendo así y el mercado en países como Inglaterra, Alemania, Italia o Francia dejó de tramitar traspasos esta pasada medianoche. Sin embargo, tanto la Liga Santander como la Liga 1|2|3 han cambiado su hábito y los clubes españoles tendrán hasta las 23:59 de hoy para dejar finiquitadas sus plantillas. Un ejercicio que el Málaga ya hizo a principios de semana y que le ha permitido observar con una calma relativa los últimos días de movimientos.

Esteban Rolón, el lunes, y Diego Rolan, el martes, fueron las últimas llegadas. El medio centro y el delantero pusieron el punto final y así lo reconocía Francesc Arnau durante la presentación del delantero uruguayo. "No habría más incorporaciones, salvo sorpresa. Tenemos una plantilla equilibrada, nos faltaba el registro de este delantero, Rolan. La plantilla está hecha", señaló el director deportivo, que pese a tener el trabajo prácticamente hecho no tendrá tiempo para descansar hasta mañana. Y es que en estas últimas horas siempre aparecen ofrecimientos de representantes que encontrar acomodo a sus jugadores.

A las oficinas del Málaga llegaron en los últimos días nombres que se han relacionado con un amplio abanico de equipos. Es el caso del ya ex valencianista Nani, quien en la jornada del miércoles fue ofrecido no sólo en Martiricos, también al Betis y clubes extranjeros hasta que se llegó a un acuerdo con la Lazio italiana. De igual modo busca salida el Valencia a Santi Mina, mientras que un ex malaguista como Salomón Rondón también ha estado nuevamente en la órbita tanto blanquiazul como verdiblanca. Nada serio, de cualquier manera; son únicamente llamadas de agentes con la urgencia de encontrar un nuevo lugar a sus clientes.

Cierto es que en algún momento del mercado se valoró la posibilidad de incorporar un jugador de banda por unas dudas puntuales surgidas con la recuperación de Ontiveros, entrando ahí el nombre de Samuel García, ya en el Levante. No obstante, el marbellí prosiguió con normalidad, ha llegado a la inauguración del campeonato liguero y ahora tendrá estas dos semanas para ponerse a punto. Además, la movilidad y la potencia de Rolan hacen que el urugayo pueda desenvolverse también en los flancos, al igual que Adalberto Peñaranda, a quien se espera recuperar para la causa con un plan especial para que vuelva a un estado de forma adecuado una vez solvente sus molestias.

Cerrado, salvo sorpresa, así el capítulo de llegadas, en el de salidas tampoco se espera novedad. Chory Castro ha sido uno de los jugadores en el disparadero de salida desde que empezó la pretemporada por su bajón de rendimiento y la alta ficha que percibe. Llegó a estar relacionado con el Betis a principios del mercado, pero los movimientos han ido dejando aparcado al charrúa, que ahora no cuenta demasiado para Míchel. En el esquema con carrileros tiene preferencia Juan Carlos, y con el 1-4-2-3-1 tanto Jony como Mula, afianzado definitivamente en el primer equipo, están por delante. Pese a ello, Arnau cerraba también la puerta a una salida. "De momento no ha habido nada, sería una sorpresa para mí, se ha quedado fuera por aspectos técnicos, tiene que seguir trabajando pero si sigue con nosotros el míster contará con él", apostilló el director deportivo blanquiazul durante la presentación de Rolan.

De este modo, el último en salir ha sido Luis Muñoz, quien ya posó hace varios días con la camiseta del Lugo para pasar la temporada cedido allí a petición de Míchel, quien consideraba necesario que el central malagueño tuviera minutos con regularidad. Se pone así un punto final con la relativa calma que dan estas últimas 24 horas de mercado.