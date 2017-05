Las claves del caso Camacho

Sandro y Camacho, ya es sabido, condicionan bastante la planificación. De que se vayan o no, solo uno de ellos y cuál de los dos en ese caso, va un mundo a la hora de actuar. Por los tiempos que se manejan, todo apunta a que la decisión del canario será rápida para que el Málaga reaccione al respecto. Más contraluces arroja el caso del maño, que presenta elementos definitorios de culebrón del verano. Varias claves riegan una situación a varias bandas cuya resolución no está nada clara.

El punto de partida es que el centrocampista blanquiazul es uno de los pilares del equipo y tiene contrato hasta junio de 2019. El club quiere que continúe y él espera continuar. Hasta ahí, una situación idílica. No obstante, la intentona del West Bromwich por ficharlo el pasado verano empezó a torcer el árbol. A punto de cerrarse el mercado estival, todo estaba a punto para que el club inglés pagara los 18 millones de su cláusula y él firmara un contrato que casi triplicaba sus actuales emolumentos, pero a última hora el presidente Al-Thani paralizó su salida. A cambio, el Málaga le prometió una revisión al alza para la que hoy en día aún no hay acuerdo.

Por entonces, ambas partes decidieron darse un tiempo antes de iniciar dichas conversaciones. Pero se demoraron más de lo previsto y los pocos contactos existentes denotaron posturas bastante diferenciadas: los agentes del futbolista no esperaban algo similar a lo que le ofrecía el conjunto británico -inaccesible para el Málaga-, pero sí una mejora palpable. Por su parte, desde la entidad saben que no podían volverse locos, menos aún con un tope salarial que les tiene muy condicionados. Además, el mal inicio de temporada influyó en que el club se guardara un poco más por un futbolista que, además, ya se encuentra entre los cinco mejores pagados del plantel.

"El club sabe por dónde va Camacho y Camacho sabe por dónde va el club", comentó el pasado martes Francesc Arnau cuando compareció para hacer balance. ¿Y por dónde van cada uno? La negociación ha entrado en un momento de partida de ajedrez. A día de hoy, no solo parece muy complicado que el Málaga acceda a las pretensiones del futbolista, sino que vaya a hacer esfuerzos por subir más su propuesta. Al mismo tiempo, los representantes del futbolista no están por la labor de ceder en sus ideas.

A pesar de que presenta contrato en vigor, el elemento de desbloqueo podría venir de una oferta externa. Ni el Málaga va a decir públicamente que estaría dispuesto a estudiar su salida ni el jugador a admitir que le parecen más interesantes otras proposiciones. Sin embargo, por un lado el club asumiría como algo natural que un club viniera a llevárselo y Camacho cree que sería interesante probar otro proyecto en el caso de no avanzar con el Málaga.

Y ese factor externo que puede sacudir el futuro del pivote es el Atlético de Madrid, pese a que también interesa al Valencia. Siendo cierto que se encuentra muy feliz en la Costa del Sol -también su familia-, volver al equipo en el que se formó es un deseo que siempre ha estado ahí. De tener que salir, sin duda Camacho encontraría el regreso al Calderón como muy apetecible. No sólo por su pasado, sino porque el proyecto deportivo es bastante ambicioso allí.

El conjunto que entrena Diego Simeone hace tiempo que tiene en mente su ofensiva para con Camacho, del mismo modo que tiene plena intención de pagar la libertad de Sandro en el caso de que el TAS resuelva positivamente su caso a mediados de la próxima semana. Con el canario no habría problema para entenderse, porque además él también ve con buenas ojos esa opción de futuro. El plan con Camacho pasa por mercadear con el Málaga a la espera de una rebaja en su cláusula. Sin embargo, según pudo saber este periódico, el club del Manzanares estaría dispuesto a abonar los 18 millones llegado un caso de no retorno.

Igualmente, en las últimas semanas el Málaga ha intensificado contactos con otros jugadores de corte similar al de Camacho en previsión de una posible salida. Les ha mostrado su interés al tiempo que les han remitido a lo que ocurra con el maño para intensificar o no conversaciones.

Otro de los ingredientes clave en todo esto es la opinión de Míchel. El técnico blanquiazul ya le hizo saber a Francesc Arnau que tanto él como Sandro eran futbolistas que podían hacer dar un paso de ambición al proyecto y que hiciera un esfuerzo por retenerlos. No obstante, el madrileño sabe que se trata de dos escenarios complejos. Su resignación con el ex del Barcelona es evidente, puesto que, como él mismo calificó hace unos días, su relación calidad-cláusula le coloca como uno de los "chollos" de la competición. En el caso de Camacho fue más tajante, instó al director deportivo a que el único motivo que podía sacarlo de aquí era el pago de los 18 millones de su libertad. Ayer mismo hacía alusión a ello en el diario As. "Le he dicho al club que me molestaría mucho que le vendiesen por menos de la cláusula. Porque la cláusula es una indefensión, lo demás no lo aceptaría, no lo entendería. Si me dijesen 'oye, si no vendemos a Camacho, tendremos menos dinero para fichar'. No me importa, ya haremos un ejercicio de imaginación más grande para fichar", comentó.