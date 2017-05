El club se blinda ante el acoso de la 'Semana Blanca'

Ya ha comenzado. La Semana Blanca. Una que no es de vacaciones y disfrute, precisamente. Es una que casi puede considerarse un eclipse, puesto que confluirán el foco de Barcelona y Madrid en la actualidad blanquiazul. El título de Liga estará en juego en La Rosaleda, así que el Málaga será protagonista habitual de noticias a nivel nacional, algo que no suele ocurrir. Ya están preparados en el club. Lo harán intentando aislarse al máximo posible y no exponiendo a sus jugadores y su técnico al ojo del huracán.

A pesar de que antes del Málaga el Celta será rival mañana del Real Madrid, pase lo que pase habrá opciones para el Barcelona en la última jornada. Míchel ya sufrió los rigores de las especulaciones, por ello tan sólo hablará el día de la previa, el sábado, ante los medios de comunicación. No habrá entrevistas para él. Como tampoco para Sandro, aunque en su caso porque se decidió con él no hablar hasta que su futuro quede resuelto. Con Miguel Torres, Juan Carlos, Luis Hernández, Llorente o José Rodríguez en la plantilla, todos con pasado en el Real Madrid, el volumen de petición de entrevistas ha crecido sensiblemente.