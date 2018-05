El club escuchará ofertas por sus únicos delanteros

El Málaga tiene a muchos futbolistas en nómina entre los que actualmente conforman la plantilla y los que tienen que regresar este verano. Pero ese overbooking no afecta a todas las posiciones. El ejemplo más claro está en la delantera. El club de Martiricos sólo tiene dos puntas en nómina para el curso 2018-19. Uno es el canterano En-Nesyri y el otro es Michael Santos. Y se da la contradicción de que eso no les hace fijos, al contrario. Se escuchará cualquier oferta que llegue por ellos dos a pesar de que, sobre el papel, podían ser piezas importantes en la búsqueda del ascenso.

Con En-Nesyri siempre hay dudas internas. Sí, aunque está siendo de lo poco salvable de la temporada y se deja la piel en cada partido, se teme que una vez que no tenga entre ceja y ceja jugar el Mundial, vuelva a las andadas y baje su rendimiento y su implicacación. Se cree que por edad y por cómo está acabando el año, podría tener una buena salida. De hecho, el marroquí ya ha estado a punto de salir en diversas ocasiones. Si económicamente interesa, se le abrirán las puertas. Exacamente lo mismo que ocurre con Santos.

Con Pelo siempre ha habido dudas por parte de los entrenadores (salvo Marcelo Romero). Pero el uruguayo ha demostrado tener mucho gol y su validez para la categoría queda fuera de toda duda viendo su rendimiento en el Sporting. Así que ese discurso se le ha agotado a más de uno y a más de dos. Su ficha, a pesar de no tener rebaja por descenso, no es alta tratándose de un futbolista que garantiza gol. Si el Málaga, que tendrá el presupuesto más alto de la categoría no puede permitirse a un delantero centro de 900.000 euros...

El Málaga ya ha rechazado propuestas por él del extranjero, que evidentemente tendrá mucho mercado en Primera, Segunda y fuera de España. El Sporting, por ejemplo, a pesar de no haberse incluido cláusula de compra en su cesión, estaría interesado en que siguiese. Pero hay un factor que muchos parecen no tener en cuenta y es lo que quiera hacer el jugador.

En su entorno la idea es sacarle del Málaga y buscar un equipo de mayor categoría. Hay intereses diversos y nunca está de más recordar que el club de Martiricos sólo posee el 70 por ciento de Michael Santos. Según dicen fuentes cercanas al punta, su idea es jugar en un nivel superior.

De todos modos, el Málaga tiene la sartén por el mango si quiere tomar una posición de fuerza. Además, hay que recordar que un traspaso, según cómo se dé y la cantidad que implique, puede lastrar el manido límite salarial. Así que no valdría cualquier cosa...