El club responde a la Asociación de Pequeños Accionistas

"Estimados señores, nos ponemos en contacto con ustedes en relación a su misiva de fecha 27 de abril de 2018 por la que nos hacían una serie de sugerencias y se requería cierta información", así empezaba el burofax en el que el club respondía a la Asociación de Pequeños Accionistas, después de su reciente requerimiento a la entidad. El texto, firmado por Hamyan Al-Thani fue tan educado como vacío, puesto que no responde a prácticamente nada de lo que se solicitó o sugirió: "Les agradecemos sus sugerencias, en cuanto al modelo de gestión que ha de existir en el Málaga, no obstante, he de indicarles que el actual órgano de administración fue aprobado en Junta General de Accionistas a quién compete dicho nombramiento. En relación al requerimiento de información que realizan, desde el Málaga, en continuidad con la política de transparencia que estamos llevando a cabo y en cumplimiento de los establecido en el RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Sociedades de Capital se les comunica que el Libro Registro de Acciones Nominativas se exhibirá en el domicilio social de la entidad a aquellas personas que acrediten su condición de accionista. En cuanto al resto de información solicitada, entendemos que la solicitud de la misma en estas fechas excede el derecho de información de los accionistas establecido en la Ley de Sociedades de Capital".

La Asociación se reúne hoy para decidir cuál será su siguiente paso tras esta misiva del Málaga.