El club, tranquilo pese a la presión de Boca por Centurión

Los días de mercado son lentos y a la vez caóticos. Si la destitución de Míchel ya de dejó candente el jornal blanquiazul en el día de ayer, las declaraciones del presidente de BocaJunios, Daniel Angelici, agitaron el que puede ser el cuarto fichaje invernal de Mario Husillos, Ricky Centurión.

"¿Están seguros que Centurión va a jugar en Málaga?", apuntaba el mandatario xeneize, ayer, en una entrevista para TyC Sports. Angelici aseguró que el mediocentro argentino le escribió un mensaje a través de Whatsapp en la noche de la derrota del Málaga ante el Getafe (1-0): "Se lo contesté y quedamos ahí, viendo. Creo que viaja hoy [por ayer] a España. No lo tengo claro si firmó o no porque no me pude sentar a hablar con él". "Me preguntaron si estaba dispuesto a sentarme a tomar un café con él y les contesté que sí, como no me voy a sentar a charlar con un jugador que salió campeón con Boca", proseguía antes de precisar que "no digo que esté cerrado ni tenga una posibilidad, lo que digo es que estoy dispuesto a hablar si él quiere hablar conmigo".

La realidad en clave malaguista es que el jugador ya confirmó hace días que su destino sería España, y por ende, Málaga. "Ojalá me pueda ir bien y quedarme para triunfar en Europa", señalaba hace días aunque es cierto que dejó una puerta abierta a un regreso a Argentina: "Yo tenía pensado seguir en Europa, pero si Boca me mandaba un mensaje podía cambiar todo".

Ese intercambio de mensajes se dio en la noche del viernes pero al jugador ya se le espera en Málaga. Desde el club aseguran que la situación no ha cambiado entre el centrocampista y el Málaga y esta semana debería aterrizar en la Costa del Sol para firmar el contrato que le ligue con la blanquiazul hasta final de temporada, sin opción de compra; por lo que transmiten tranquilidad con la operación pese a la presión del presidente de Boca Juniors ante los medios.

Angelici, para cerrar, también destacó las aptitudes del medio: "Centurión es un buen chico, lo quieren sus compañeros, en el uno contra uno rompe líneas y hoy Boca no tiene un jugador como él. Siempre las personas pueden cambiar, está bien que tenga autocrítica. No tengo ningún problema personal con Centurión. Lo que no me gusta a mí es el problema a resolver afuera, cuando sale con sus amigos".