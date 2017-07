"Tengo la conciencia tranquila", dice Pablo Fornals

Después de su primer día de trabajo como nuevo jugador amarillo, Pablo Fornals tuvo su puesta de largo después de la sesión vespertina. El castellonense habló de su repentina salida del Málaga, que ha sentado muy mal aquí. "La gente es libre de poner lo que quiera, estoy muy tranquilo y tengo la conciencia tranquila. Me despedí, hice lo que tenía que hacer, quien no lo entienda tendrá su opinión. Es una etapa que se cierra. No guardo rencor a Málaga, para nada, le debo muchísimo tanto a la ciudad como al club y no me va a dejar mal sabor de boca que a algunos aficionados no les haya parecido bien mi decisión", comentó el jugador del Villarreal, que aseguró haber tomado una de sus "mejores decisiones".