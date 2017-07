Se confirma el fichaje de Willy Caballero por el Chelsea

Willy Caballero, tal y como se esperaba, firmó por el Chelsea. Hacía ya bastantes que el acuerdo estaba cercano, si bien el argentino apuró cuanto pudo a la espera del Málaga, por si existía la opción de regresar. Sin embargo, no hubo más que un tanteó y finalmente terminó de comprometerse con el campeón inglés, en el que jugará las próximas dos temporadas para pelearle la titularidad a Courtois.

A pesar de que Kameni está cerca de salir, una condición indispensable para el regreso del argentino, el Málaga por el momento parece conformarse con Roberto y Andrés Prieto. Caballero no ocultaba su deseo de regresar y estos tres años en Manchester no ha dejado de estar en contacto con sus ex compañeros en Martiricos.