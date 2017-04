"Somos conscientes de lo que nos jugamos"

Abril no ofrece tiempo para el lamento. Tampoco para la celebración. Una media de un partido cada cuatro días y medio es lo que deja este mes tan intenso de competición, además en un momento en el que se juegan muchas cosas importantes -también estará regado de partidos de competición europea-. Así que el chip ya es único: Sporting, Sporting, Sporting. Luis Hernández, ayer portavoz del plantel, aseguró que ve al equipo dispuesto para la inminente final: "Es un partido importantísimo, somos conscientes de lo que nos estamos jugando, del rival y de lo que significa el partido. Estamos mentalizados con lo que nos vamos a encontrar y vamos a afrontarlo".

Tiene su propia receta el central para aliviar los males que están asolando al equipo, al que ya no es que le cueste un mundo ganar, es que tiene serios problemas para hacer gol. "Tenemos que competir, ser inteligentes y saber en lo que estamos fallando. Se trata de dar un poco más todos y que nos acompañe la fortuna, que esté de nuestro lado", comentó el madrileño, que no obstante no obvia la fragilidad que vive el conjunto blanquiazul: "Cuando estás en una situación negativa de resultados parece que hay que hacer muchísimo para ganar y muy poco para que nos ganen".

"Estamos trabajando bien y con confianza, sólo nos queda trasladarlo al campo con resultados, pero estamos viendo que siempre hay alguna circunstancia que hace que no saquemos los partidos", insistió Luis Hernández. Lo bueno y lo malo de este equipo, incapaz de vencer a domicilio esta temporada, es que Gijón ofrece el doble premio de casi inhibir al Sporting como una amenaza para la permanencia: "Sería muy bueno romper la racha de partidos sin ganar y dejar a un rival directo a una distancia considerable".

La sicología es muy relativa, pues el Málaga aventaja en cinco puntos al Sporting, aunque ellos han enlazado tres jornadas seguidas puntuando. Lo que está claro es que la clasificación da más impulso al equipo de Míchel, que tendrá que hacer valer ese factor. "La importancia es muy grande, es un partido fundamental. Tenemos enfrente un rival necesitado de puntos y tenemos que afrontar el partido con la máxima responsabilidad posible. Sería alejar a un rival directo y rompería la racha negativa de resultados", comentó un Luis Hernández que no quiso hablar de quién es favorito o quién acude más acuciado: "Me fijo en mi equipo y, haya o no presión, hay que sacar los tres puntos. No nos planteamos otra cosa que no sea esa. Lo afrontaremos con toda la ilusión y ojalá podamos hacer un buen encuentro y competir bien para sacar los tres puntos".