"No creo que sea justo, pero los goles mandan"

Sigue sin conocer la victoria el Málaga del Gato Romero. Empate ante un colista -penúltimo provisionalmente tras el partido- que apenas generó. Lo intentó el equipo, no obstante, y ganó empaque atrás con la nueva pareja de centrales. El técnico uruguayo lamentó el único punto conseguido en El Sadar, donde el césped estuvo impracticable para el fútbol.

"Los resultados llegan con el trabajo. Dimos un paso importante en un campo difícil, donde los dos nos jugábamos mucho. No creo que sea justo el resultado, pero los goles son los que mandan", resumió Romero sobre el partido, con el que traza una línea ascendente en la trayectoria del equipo. Sobre todo en términos de actitud, la que llevó a gozar de oportunidades en los últimos instantes para dar la vuelta al marcador: "El equipo ha querido hasta el final. Charles ha tenido como tres ocasiones, también está la que ha tenido Ontiveros desde la frontal. Es más, si hubiera pitado penalti podríamos haber ganado, pero los árbitros son los que están más cerca y pueden decidir".

Aunque no terminó de mojarse, el Gato entró en la acción final del partido, donde el defensor derriba a Charles en el punto de penalti. No obstante, el colegiado había señalado mano previa del atacante. "Desde donde yo estaba, el penalti puede ser. La valoración del árbitro de esa situación podría haberle complicado el partido", dijo Romero, que dejó caer también sus dudas con el tanto de Causic para el Osasuna, en el que Kodro pudo recibir el balón en posición antirreglamentaria. "También tengo que ver el gol de ellos, si están o no en fuera de juego", añadió.

El segundo tiempo fue bastante diferente al primero en cuanto a juego. El Málaga dejó de combinar en corto tras un cambio de esquema para lanzarse al balón largo, entrando en el juego del Osasuna. Marcelo Romero lo señaló como necesario dado que el cuadro rojillo "presionaba las salidas": "Keko tuvo varias opciones a la derecha, que estaba bastante desprotegida, y es lo que pedía el partido. Ellos querían ganar y es lógico que se vayan descompensando y dejen zonas desprotegidas. Nosotros igual, no hemos estado organizados a veces, pero al final sacamos el punto y nos sirve para seguir sumando".

Buena parte de ese cambio vino por la marcha de Recio, lesionado en el codo, para dar hueco a Charles. "Cambiamos el sistema después de haber estado dominando. Pusimos a Charles y jugamos con tres puntas. Lo que hicimos fue apostar por el ataque", dijo Romero, que estimó clave el juego largo en el que se sumió el partido fueron los centímetros que se buscaban. "Camacho y Luis Hernández hicieron un gran trabajo en los balones aéreos, Demichelis también. Es lo que teníamos pendiente con los centros al área, que nos convertían y en este partido se han resuelto bien. También queríamos la línea alta y buscar la velocidad de Santos para ganar la espalda", cerró el entrenador del Málaga.