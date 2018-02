"La crónica es la misma"

Era incuestionable la cara de preocupación de José González en el descanso. Sabía lo que había hecho su equipo en los últimos 30 minutos del primer tiempo y presagiaba qué podía pasar en el segundo. Su equipo respondió pero acabó pasando lo mismo de siempre. La crónica habitual que dice que el Málaga mejoró, e incluso fue mejor que su rival, pero que se acaba llevando el mismo botín: nada.

"Una vez más, un partido en el que pensamos que merecemos muchísimo. Hemos entrado con carácter pero los 30 minutos esos fueron los peores en mucho tiempo, pero se dieron cuenta y lo corrigieron. Hicimos el gol, pero nos empataron muy pronto. Si hubiese durado algo más el 0-1 podríamos haber hecho más daño. Luego hemos estado mal en muchas cuestiones tácticas que veníamos haciendo bien", decía José haciendo balance de lo que fue el choque, resignado por lo caros que le cuestan a este equipo sus propios errores y recordaba que les falta "esa pizca de suerte". "Creo que el equipo está mejorando y yo no voy a bajar los brazos ni voy a dejar que nadie los baje. Si me dijeran que el equipo está muerto... pero el equipo no está muerto. El equipo no da la sensación de estar muerto. Lo conseguí en Granada, nos sobró la última jornada. Ahora quedan 13. El fútbol no está debiendo cada semana. Si hubiéramos empatado aquí nadie se hubiera sorprendido", añadía sobre la vida que aún tiene su plantilla.

El Málaga insistió e insistió en el segundo periodo y hubo momentos en los que encerró a los bilbaínos en su área, sobre ello mencionó el gaditano que "aquí nadie puede pensar que el Málaga puede ser colista, el mejor del Athletic ha sido el portero".

"Por aquí ha pasado el colista pero uno que no se lo merece. Podríamos haber bajado los brazos en cualquier momento del partido, pero aún con 10 hemos creído y hemos ido a presionar", decía José alabando la actitud de los suyos pese a los numerosos contratiempos que se dieron durante el partido como la lesión de Adrián y la tardanza en el cambio por Medhi Lacen: "No quería quedarme con otro jugador lesionado. Es muy difícil meter a un jugador inmediatamente y que caliente en el campo, más en un jugador como Lacen que lleva mucho tiempo sin competir. Ha habido una situación no deseada".

También entró a valorar al Athletic de Bilbao, del que reconoció que "esperaba quizá más rotaciones pero ellos sabían que no iba a ser sencillo" y que para ellos "era un partido trampa". Además quedó satisfecho, si era posible, ya que los leones "no han encontrado el contraataque cuando hemos generado peligro". Sí alabó ese juego sucio que acostumbran los bilbaínos, que saben aprovecharlo a su favor: "Es experiencia de ellos. Manejan bien esas acciones. Saben provocar faltas, competir... A veces uno los quiere en su equipo". Sobre la expulsión de En-Nesyri, que mermó sobremanera al equipo en los últimos compases en San Mamés, el técnico co afirmó: "La expulsión es ya lo que nos faltaba. No terminamos con 11, y eso sin ser un equipo agresivo. Pero estamos siendo los más tarjeteados".

José González quiso quedarse con lo que también viene repitiéndose en las últimas jornadas, la mejoría del juego de sus jugadores y la forma en la que plantan cara el resto de equipos, algunos de ellos, punteros: "El colista le ha hecho daño al Valencia y el Atlético de Madrid, y hoy [por ayer], al Athletic de Bilbao".