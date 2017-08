"Nos cuesta mucho todo, con un gol nos quedamos fuera"

El paso de los días está dejando a un Míchel más plano cuando se sienta en frente del micrófono. Reconoció los errores de su equipo sobre el firme de Montilivi, pero no ejerció una crítica a la altura de la versión que exhibieron sus jugadores.

"No voy a repetir el tópico de que estamos al principio, hay muchas situaciones que tenemos que ir mejorando. No podemos transmitir lo que hemos hecho en la primera parte. Sabíamos qué juego realiza el Girona y muchas de las acciones suyas han sido pérdidas nuestras. Las soluciones han mejorado al equipo, pero el resultado es abismalmente malo", resumió el técnico.

Mostró el Málaga vibraciones que recordaron al encuentro ante el Éibar. "Nos cuesta todo mucho, con un gol nos quedamos fuera de partido. Sabíamos que iba a ser una temporada larga y hoy ha sido un ejemplo más", explicó.

La efectividad está siendo una de las grandes puntos negros del nuevo proyecto, pero no el único. "Me preocupa más la primera media hora del partido que no meter gol. Necesitamos el balón, normalmente crecemos a partir de eso, y hemos tenido muchas pérdidas. Nos falta también efectividad, el Girona no ha tenido muchas, pero cuando te pones por delante es una ventaja muy grande", aclaró el madrileño.

No alimentó Míchel rumores arbitrales después del gol en fuera de juego de Alcalá, limitándose a decir que "ha sido por un pecho y eso es muy difícil". A lo que agregó: "No voy a justificar un resultado por un árbitro".

El mercado ha sido uno de los puntos de fricción entre el preparador y Al-Thani, una guerra de la el técnico desistió hace unas semanas. "No sé nada. Nosotros vamos a recuperar un par de jugadores y de lo demás no puedo decir nada. No voy a justificar el hecho de que venga alguien para ver cuál es nuestra meta. Me compete entrenar", se limitó a exponer.

El único punto positivo del traspié en Montilivi fue el debut de Álex Mula, que consiguió lucir en el desastre blanquiazul. "Contento, es un sueño cumplido para mí. Es uno de los momentos más felices de mi vida y lo voy a recordar siempre. No me imaginaba llegar a donde estoy", interpretó minutos después de cambiar su camiseta con Maffeo, con el que coincidió en las bases del Espanyol.

"Es una pena que hayamos perdido, hemos merecido más", dijo de la segunda derrota del curso. Si aportó frescura en el verde, también lo hizo en zona mixta: "El equipo está triste, pero vamos a seguir trabajando para que lleguen las victorias. Le digo a la afición que esté tranquila porque vamos a trabajar para conseguir triunfos", remachó el debutante.