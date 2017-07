Cumbre entre Arnau y Míchel en Garderen

El caso Fornals centra la actualidad del club. Aunque el director deportivo ya tenía previsto acompañar esta tarde a Kuzmanovic a la concentración de Garderen, su presencia se hace más importante ante los últimos acontecimiento. Francesc Arnau aprovechará la ocasión para reunirse con Míchel y tratar una situación que, si nada lo remedia, derivará en el pago de la cláusula de rescisión del jugador por parte del Villarreal.

El contratiempo a un mes del inicio de Liga es más que importante. El técnico dispone de varios mediapuntas y en el sentido numérico la marcha del castellonense no sería tan traumática. Incluso ese remanente permitiría más garantías para afrontar los fichajes que quedan. No obstante, Fornals no es un jugador más, es un símbolo del equipo por su carácter de canterano, uno de los niños mimados de la afición. Sin duda, los tintes sentimentales de su pérdida serían más que importantes.

Además, está por ver cómo se toma todo esto el entrenador, quien ya le había pedido a Arnau que no salieran a la vez Camacho y Sandro y que hace cuatro días se quejó públicamente de la falta de "agilidad" por parte de la entidad para cerrar operaciones. Por si fuera poco, 48 horas después se torció la llegada de Meré.

Todas estas circunstancias obligan a entrenador y director deportivo a reorganizar la hoja de ruta, en la que siguen faltando un central, un medio centro y un delantero, pero ahora con el agravante de perder un jugador de presente y futuro.

El jeque Al-Thani, que sigue fuera, apenas ha reaccionado con un tweet la pasada madrugada. Eso sí, para encender más la situación echando balones en el tejado de Arnau. Ocurra lo que ocurra, tiene que ocurrir con celeridad para no trastocar más los planes del equipo.

Sorry you can ask Mr Arnau why he want to sale him !!!!!!!!!?