"Hemos dado la cara en todo momento", dice Luis

Luis Hernández se estrenó como goleador en Primera División en una acción en la que le sonrió la fortuna. Sirvió para un empate temporal que luego se confirmaría con un tanto más por cada bando. "Fue una pena que no sirviera para ganar por cómo se nos había puesto el partido con 1-2. Estábamos defendiendo bien. pero ellos necesitaban ganar, acumularon mucha gente y nos hicieron el gol. Ellos se jugaban mucho en eun campo complicado", comentó el central blanquiazul.

Aunque no lo festejó con muchos aspavientos, se alegró bastante Luis Hernández. También por dar sentido al buen trabajo de laboratorio que se hace a lo largo de los entrenamientos diarios. "Durante la semana hacemos mucho hincapié en las jugadas de estrategia", comentó el madrileño, para quien el tanto llegó con "algo de fortuna, pero la acción en sí salió muy bien".

"La línea es muy buena porque el equipo trabaja. Cualquiera podía pensar que al no jugarnos nada no íbamos a dar la cara y no ha sido así, hemos dado la cara en todo momento. Ahora toca seguir en la misma línea y acabar lo mejor posible", recalcó el futbolista poco antes de viajar hacia Vitoria, de donde el Málaga partió de vuelta a casa.