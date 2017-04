Al- Thani: "Han dañado la reputación del Málaga"

Abdullah Al-Thani volvió a hablar sobre la polémica que estos días salpica al Málaga, la guerra Barcelona-Real Madrid. Hoy focalizó sus críticas del lado catalán. "En Barcelona han dañado la reputación del Málaga con sus invenciones”, aseguró en una entrevista con el periódico Al Sharq, el mismo medio en el que se expresaba en su primera fase como presidente blanquiazul.

El mandamás malaguista tiene claro que no se dejará amilanar por cualquier cosa que se diga desde allí. "No le tengo miedo al Barcelona ni a los periodistas catalanes. Quieren presionar desde la prensa de forma sucia y repetir lo que hicieron contra el PSG", aseveró Al-Thani, a quien no le "importa que presenten una demanda, no me van a silenciar". De hecho, hasta dejó caer que estudiaría denunciar esas presiones.

En clave blanquiazul, volvió a poner en valor la honorabilidad de sus jugadores: "Nosotros no vendemos partidos. No vamos a entregar la Liga al Real Madrid dejándonos perder".