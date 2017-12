"Tenemos que dar la cara; si nos ganan, que tengan que matarnos"

"Si nos ganan, que tengan que matarnos. Tenemos que dar la cara hasta el final. Como club, el Málaga ha crecido mucho, lo mínimo que podemos hacer es dar la cara por todos. Cuando terminen los partidos que por lo menos podamos mirarnos a la cara". Era Recio, tenía que salir él y no se escondió tras el último partido del año, tras la duodécima derrota del Málaga y tras el enésimo mal partido del equipo, sin apenas ocasiones a favor.

"El año termina de la peor manera posible. El equipo tiene que luchar hasta el final. Si el Málaga lleva diez años en Primera es por algo. Aquí no se puede rendir nadie. Nos vienen bien estos días de descanso para despejar la mente, para verlo de otra manera", decía el paleño analizando las sensaciones del equipo en este 2017 que acaba y lanzando un mensaje a sus compañeros: "Lo que quiero pensar es que mis compañeros dan el máximo. Ellos saben donde están. Saben lo que nos estamos jugando. Es normal que a veces cueste. Estos seis o siete días que tenemos tenemos que pensar las cosas, que no nos podemos rendir, que el Málaga tiene que luchar hasta el final".

Cuestionado por la continuidad de Míchel, Recio se mostró esquivo esta vez: "No voy a hablar del entrenador. Eso ya no es cosa nuestra, es cosa de otra gente". También tuvo un mensaje para la afición: "A la gente no se le puede reprochar nada. No le vale nada de lo que yo le pueda decir. Es inútil consolarles. Con todo los que nos dan, no se le puede reprochar nada. Nosotros no nos vamos a rendir".