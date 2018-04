No quiere José González que el Málaga sea el invitado al guateque que planea convertir el Betis hoy al Villamarín, lanzadera para consolidar la zona europea. "Es difícil afrontar este partido porque somos los últimos, estamos descendidos y nos enfrentamos a un equipo con viento a favor, que tiene a la afición volcada y están haciendo mucho fútbol. Hemos preparado este partido para hacer un partido digno, queremos pelear por la victoria como ellos", explicó el gaditano.

Habló el técnico blanquiazul de lo que le transmitió a sus jugadores antes de viajar hacia la capital andaluza para el choque de esta noche. "Quiero competir, le doy la seriedad que merece el partido y mi profesión. La intención es hacer un partido difícil al Betis como se lo hemos hecho a otros equipos, no quiero que asistamos a una fiesta del Betis, por mucho que estén con resultados positivos", comentó José, que alabó a su rival: "Están mostrando un juego vistoso, pero no quiero que seamos la víctima propiciatoria, es lo que hemos intentado transmitir toda la semana. Tenemos que defender un escudo, un club".

Insistió el entrenador en la idea de intentar competir ante el Betis. "Mi satisfacción es traerme los tres puntos, pensando así vendrán los efectos secundarios. Es difícil transmitir algo que no sea deportivo al equipo. Debes transmitirle la posibilidad de ganar", añadió.

Tuvieron rencillas en el pasado José González y Quique Setién que, al frente de Cádiz y Lugo respectivamente, se enfrentaron en una eliminatoria por el ascenso a Segunda. Habló sobre ello el de Cádiz. "Tuvimos un pique fuerte con una eliminatoria sucia que todavía me duele. Pero todos crecemos, somos mayores y pensamos en el futuro más que en el pasado. Es verdad que no tengo una especial amistad con él. No nos hemos enfrentado mucho, pero le he admirado como jugador, porque tenía una personalidad grande y jugaba muy bien. No quiero que esto sea un problema porque en lo último que tiene que pensar Quique es en mí", explicó el entrenador del club de Martiricos, que piropeó al técnico cántabro: "Lleva mucho tiempo trabajando la superioridad numérica, está encontrando a los jugadores adecuados para desarrollarse. Los jugadores están contentos, se les ve con buena sintonía. Pero es cierto que cada uno juega a lo que puede. Quizás se hace el juego que él quiere porque tiene a los jugadores para hacerlo, es un buen entrenador".