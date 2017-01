La derrota deja tres récords aciagos Juanpi y su "coraje" por el segundo gol

Dejó nuevas sensaciones el Málaga respecto a otras tardes más aciagas. Una ventana abierta a la mejora que se espera para los próximos encuentros. No obstante, en la capital de España se igualaron o consiguieron algunos de los peores registros históricos de la entidad, lo cual deja claro que el actual momento de resultados deja bastante que desear.

Por supuesto, mucho tiene que ver con el mal papel a domicilio. Ya ha jugado el equipo diez encuentros y aún no ha conocido el triunfo (cuatro empates y seis derrotas). Y eso no había ocurrido en la historia bajo la actual denominación, algo que no deja en buen lugar a esta plantilla.

Tampoco el Gato Romero puede estar contento mirando sus números. Ha perdido los tres encuentros que ha disputado (Celta, Real Sociedad y Real Madrid). Según los datos del periodista Pedro Martín, ningún entrenador del Málaga CF había perdido sus tres encuentros iniciales.

Aún faltan jornadas para que el entrenador charrúa vaya construyendo su propio camino y mejorar ese dato. No obstante, por ahora tiene que seguir soportando su mala racha de resultados y la previa, que incorporaba dos derrotas seguidas. Sumadas a las suyas, dan cinco que igualan un mal dato de la temporada 05/06, con Manolo Hierro sentado en el banquillo tras suplir a Antonio Tapia. Aquel trae un recuerdo funesto, puesto que se terminó perdiendo la categoría. Precisamente desde ese mismo 2006, hace 11 temporadas, no se comenzaba un año natural con tres derrotas consecutivas.

Contra el Osasuna el Gato Romero tendrá la oportunidad de redimirse y de frenar estos registros tan negativos y que conectan con épocas de malos recuerdos, a pesar de que ahora mismo el descenso está bastante lejos de los puntos blanquiazules -a nueve, aunque hay que esperar a la jornada de hoy-.

Juanpi Añor regresó al once inicial y lo hizo por la puerta grande, con un tanto que mantuvo al Málaga en la pelea hasta el final del choque. Sin embargo, el segundo tanto -en fuera de juego- de Sergio Ramos hizo daño a los blanquiazules, y el venezolano reclamó en zona mixta que no debió subir al marcador: "Claro que da coraje. Te meten el 2-0 en fuera de juego y meter gol en el Bernabéu es complicado. Te molesta, claro".

El 10 del Málaga hizo una valoración positiva de lo realizado por su equipo. "Tuvimos nuestras oportunidades, sobre todo en el primer tiempo jugando bien con la pelota. Lastimosamente nos vamos con dos goles a balón parado y uno de ellos en fuera de juego. Las imágenes están ahí y se ve", repitió Juanpi.

Lo que parece evidente es que "este es el camino que debemos seguir, es la competitividad que hay que tener". Así, Juanpi aboga por continuar "haciendo las cosas de esta manera, tocando la pelota y corriendo todos".

En lo personal, Juanpi aseguró que se encuentra "con la misma confianza de siempre" a pesar de haber perdido protagonismo con el paso de las jornadas. De su gol, el venezolano rescató que "venía de un rebote y tenía que hacer un control bueno para hacer un chut rápido". Este tanto y las buenas sensaciones del equipo dejaron a un Juanpi con buenos ánimos a la salida del Bernabéu. "En lo personal estoy contento y espero sumar para cambiar esta dinámica", espetó el talentoso zurdo.