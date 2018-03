El deseo oculto de los pobres

"Quieren que nos salvemos". Hasta José González se sube al carro definitivamente de la mediocridad de esta Liga, especialmente en la zona baja. A pesar de la nefasta racha del Málaga, la salvación sigue a siete puntos: "Quieren que nos salvemos porque en otras circunstancias sería muy difícil. La distancia, aunque parezca muy larga, consiguiendo la primera victoria se va a ver de una manera diferente. Los números son fríos, son la realidad, pero estuvimos cerca de la victoria en muchas ocasiones. Los puntos llevan al desánimo, pero el equipo mentalmente está vivo, así me lo demuestran los jugadores. La esperanza que tenemos es que seguimos vivos". José tiene claro que no se mueve de su silla. Muere con sus ideas. Así que el dibujo en Butarque será el de siempre: "No vamos a cambiar el sistema. Estamos en la búsqueda del gol, de crecer en ese sentido. Hemos trabajado lo poco que se puede para tener más clara la presencia en el área, las situaciones de salida de balón".

Se agarra el entrenador blanquiazul a sus sensaciones contra los rivales más recientes: "Vimos el vídeo del partido y te hace ver que el Sevilla sufrió durante muchos minutos del segundo tiempo. Vuelvo a insistir con el número de balones al área. Fuimos en la última jornada el equipo que más balones metimos en el área, doblamos al Sevilla, y lamentablemente no se produjo el efecto deseado. En San Mamés cuando nos llegaban nosotros sufríamos, y es el mismo supuesto. Hicimos muchísimas cosas bien en el segundo tiempo, entramos por la banda de Rosales y de Rolan. Muchísimos uy pero pocas ocasiones reales de gol o de que el portero salvara. Tenemos que fortalecer lo que hicimos bien".

Ante el Leganés, y viendo la convocatoria, se entiende que habrá rotaciones: "Son tres partidos en una semana y, como siempre digo, la gente entrena bien. Se merecen participar y sus características nos pueden servir para este partido, que va a ser bastante diferente a lo que estamos habituados". José saltó de la ausencias a los citados para evitar charcos en tan lluvioso viernes como fue el de ayer: "Prefiero hablar de los que están y no de los que faltan. Se incorporan Juanpi, Borja, Kuzmanovic... Son noticias positivas que gente que no iba convocado está intensificando su presencia y diciendo que quieren participar". Al hilo de esta cuestión, añadió: "No me acuerdo de lo que me falta, pero me faltaban ante el Sevilla Adrián y Recio, que nos habrían venido muy bien para atacar una defensa que estaba sufriendo. Hay que ser positivos, pensar en los que entran y que van a aguantar el partido. Tuvieron la capacidad de aguantar al Sevilla hasta el minuto 80 sin que hicieran contraataque". Por supuesto, de quien no pudo evitar hablar fue de Isaac Success, el gran señalado del último derbi andaluz: "Lo conozco mejor que nadie, han llovido críticas hacia él y hacia mí, pero esto es fútbol. Está bien, pero para este partido pretendemos otra cosa. En 30 minutos le hicieron un penalti. Tenía un escenario que le iba fenomenal. Mientras que era útil en el partido consideré que tenía que estar. Todavía nos tiene que aportar muchísimo, para determinados partidos nos puede ir muy bien. Que vayan entrando y saliendo de la convocatoria habla más a favor que en contra de ellos, creo que son válidos todos los futbolistas".

Y para cerrar, análisis acerca del rival de hoy, el Leganés. José González asegura que sabe perfectamente a quién se mide: "En Copa eliminó al Real Madrid y al Villarreal. Acumulan muchísimos partidos porque han peleado por la Copa porque tenían la Liga en buena posición. Mantengo el respeto siempre al rival, sé que va a ser duro, difícil. Juegan con mucha intensidad, las ideas muy claras, con gente rápida por fuera. Nos podemos encontrar dos Leganés diferentes según la alineación, pero nosotros también tenemos nuestras armas".