Una despedida en familia

Despedida amarga y en familia. Una lástima ver cómo se ha ido vaciando La Rosaleda en las jornadas finales por culpa del abandono de los gestores y por la indolente imagen de los jugadores, que además de bajar al Málaga a Segunda han provocado que las ganas de acudir al estadio se redujesen al mínimo. Se produjo la peor entrada de la temporada, según las cifras oficiales pasaron por los tornos 10.064 espectadores. Un tercio de la capacidad del estadio.

Para narrar cronológicamente los hechos, a las 17:00 comenzó una manifestación en la Plaza de la Constitución. "Por dignidad, Al-Thani vete ya", rezaba la pancarta detrás de la que marcharon unas 300 personas. Un miembro del Fondo Sur leyó el manifiesto publicado hace varias semanas antes de poner rumbo al coliseo blanquiazul. Cuando llegaron al estadio, rondaban el medio millar.

Durante el partido, huelga de silencio por parte de los colectivos más numerosos, aunque el resto sí recibió y despidió con pitos al equipo en cada mitad. En la segunda se produjeron los cánticos más fuertes una vez que los miembros de Fondo Sur 1904 comenzaron a armar jaleo. Allí recibieron los jugadores (de manera colectiva e individual), Al-Thani, Husillos, José…

Antes de finalizar el partido y llegar la bronca final se cantó el himno. Pero ahí no terminó todo. Parte de los aficionados se negaron a marcharse y siguieron destinando cánticos a los jugadores. Hasta que no salieron a dar la cara, no se fue nadie. Sólo salieron 14 jugadores: Juankar, Recio, Chory Castro, Rosales, Iturra, Andrés Prieto, Luis Hernández, Ignasi Miquel, Keko, Alberto Bueno, Samu García, Adrián y Ricca. Quedaron excusados En-Nesyri y Lacen por estar pasando el control antidopaje. El resto, fugados o ya de vacaciones.