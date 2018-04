Los destinos cruzados del club y la Fundación

El Málaga quiere ser absolutamente transparente en los asuntos relacionados con la construcción de La Academia. Es tanta la polémica que se suscita alrededor de las obras en Arraijanal que la entidad ha comenzado una serie de reuniones en las que pone sobre la mesa todos los detalles y la predisposición absoluta a resolver dudas al respecto de su futura ciudad deportiva. En esta búsqueda de transparencia, el Málaga se citó ayer con medios de comunicación y en las próximas fechas irá haciendo lo propio con padres de los chicos de la cantera, técnicos, peñas... Sobre todas las cosas, el Málaga quiere que cale que toda la documentación está en regla y que no existen intereses ocultos. En Martiricos se insiste: no hay fines lucrativos por parte del presidente o cualquier otra figura de club o Fundación.

Es importante este último punto. En la reunión estuvieron Paco Ceballos, director de comunicación del club; José Luis Ruiz, gerente de La Academia; Juan Borrajo, director de Bilba Constructora; y Salvador Cortés, arquitecto encargado del proyecto. Ceballos aclaró que la presidencia de la Fundación está directamente ligada según estatutos a la presidencia del propio Málaga, al igual que el carácter de patronos de sus hijos Nasser, Nayef y Rakkan les llega por su condición de miembros del consejo de administración del club. En el caso de que el sheikh dejase de ser el presidente del club (que no accionista mayoritario), también cesaría en sus funciones al frente del patronato.

Ni Al Thani ni nadie podrá lucrarse con La Academia, aseguran desde Martiricos

¿Por qué es tan importante este punto? Porque la cesión de 75 años de los terrenos de Arraijanal para la ciudad deportiva por parte del Ayuntamiento son para la Fundación. Así que, si verdaderamente es lo que marcan los estatutos, no habrá conflicto de intereses en otros hipotéticos escenarios. De todos modos se insistió en que no hay ánimo de lucro en la realización de La Academia más allá de los beneficios que puede generar por cuestiones meramente futbolísticas. El gerente de la cantera manifestó que no hay planteada ningún tipo de residencia (las dos edificaciones más importantes serán el edificio de oficinas y la grada del campo principal) ni se planea el alquiler de los campos a ningún club o agente externo. El uso y disfrute será para los cerca de 900 niños que hoy en día componen los equipos de cantera y las escuelas de fútbol del Málaga.

Insisten, además, en que si alguna vez generase algún beneficio económico para la Fundación por el uso de la ciudad deportiva (algo que matizan como "poco probable que suceda"), ese dinero tendrá que ser reinvertido para fomentar el deporte base o con fines sociales. El Ayuntamiento de Málaga podrá hacer usos de las instalaciones para algunos eventos de carácter municipal.

Por exigencias de la Junta, argumentan, se construirá un aparcamiento público y gratuito con una capacidad de albergar a unos 300 vehículos. Dentro de las preocupaciones de la constructora Bilba, estaba destacar que se cumplen con todos los requisitos medioambientales y que todos los movimientos han ido destinados a que tenga el menor impacto posible.

A continuación se explican algunos puntos interesantes relacionados con el parque de Arraijanal tales como la partida económica destinada a la reforestación de la zona (u otras que decida el Ayuntamiento), la adecuación de los alrededores del parque y de la zona residencial adyacente a niveles de servicios e infraestructuras de tráfico. También la respuesta a dudas de asociaciones y ecologistas.