A detalles de empezar La Academia

La historia de la ciudad deportiva del Málaga parece la de nunca empezar, pero aseguran desde la constructora Bilba que sólo falta la inspección arqueológica para que den comienzo. Hay que recordar que el acto simbólico de colocar la primera piedra en dicho parque va camino de cumplir un mes. "La obra no ha comenzado porque quedaba pendiente por resolver la inspección arqueológica. Faltaba designar por parte del club a la empresa que iba a llevar la vigilancia y que hiciera un informe, que ya está en proceso de redacción, y que tiene que pasar por la Consejería de Cultura. A día de ayer [por el lunes] nos dijeron que podíamos empezar con el vallado de la implantación de obra y estamos a la espera de que nos den indicaciones de que podemos empezar. El resto de la documentación ya se gestionó, así que los vallados empezarán en breve", declaró en una entrevista concedida a El Desmarque el director general de Bilba, Juan Borrajo.

Lo que debían ser unos detalles burocráticos de apenas una semana, se han convertido en algo más, pero Borrajo es optimista: "Las obras deben empezar pronto, de hecho estamos intentando empezar en la parte que no está protegida y que no es susceptible de vigilancia arqueológica, que hay una parte de la extensión que no lo es. Pero eso ya depende de las indicaciones que nos den. Por nosotros estaríamos trabajando ya, espero que nos veáis pronto por allí".