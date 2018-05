El día de Juan Cruz y Robles

Después de los recientes estrenos en la máxima categoría de chavales del Atlético Malagueño como Iván Rodríguez y Alberto López, José González le abre las puertas a otros dos, ambos todavía en edad juvenil. Se trata de Álex Robles y Juan Cruz. El primero de ellos es más conocido y llegó a debutar con el primer equipo en la Copa del Rey, lo que extraña es que no haya tenido algo más de presencia en esta temporada. Cruz, internacional y del año 2000, es uno de los mayores talentos de la casa.

"Son dos chavales que pueden aportar algo al partido de mañana [por hoy], son bienvenidos, tenemos muchas bajas. No se nos debe olvidar que tenemos una obligación ante nuestra afición y para nosotros mismos que somos profesionales. Al Malagueño lo he visto cuando me lo ha permitido el campeonato. Lo he visto cuatro veces y contra nosotros en los partidillos. Esta semana hemos contado con los que no iban a ir en la convocatoria de ellos, porque para el club es importante ascender a Segunda B", afirmó José, que pondrá a Robles entre los titulares.