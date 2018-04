Luis Hernández fue uno de los elegidos para compacer en zona mixta. El defensa se mostró muy dolido: "Es el sentir que tiene cualquier malaguista. Es un día muy duro y triste. Tenemos una afición detrás muy grande. Desgraciadamente hemos descendido. Es un día muy triste para todos porque se consuma lo que ninguno quiso hablar nunca, lo que nos parecía inimaginable toda la temporada. A partir de ahora no valen las lamentaciones. Toca hacer autocrítica. Aprender de lo que hicimos mal. A partir de ahora toca empezar a pensar en la temporada que viene. Mañana debe ser el primer día del ascenso".

"No es el día indicado para hablar de culpables, todos tenemos responsabilidad. Tenemos claro que nosotros hicimos las cosas muy mal", reconocía el madrileño y añadía: "Tuvimos un inicio que arrastramos toda la temporada. No supimos lidiar con eso. Es el resumen de toda la temporada. Se nos escapó en los últimos minutos. Se nos escaparon puntos que no podíamos permitir. Sobre todo cuando estás tan necesitado".

"La imagen del vestuario es triste, están desolados y sabemos que somos responsables de este descenso. Es el primer día del ascenso", zanjó.