"Es difícil preparar este partido como uno más. Siempre es diferente, no es uno más. Es especial, importante. Queríamos jugar a la hora y en el lugar que estábamos habituados. Es el escenario que queríamos. Donde hemos jugado todo el año. Ellos están habituados a ese campo, al ambiente, al entorno, creo que eso es importante para nosotros". Julio César Dely Valdés atendió a los medios de comunicación con la mente puesta en el duelo entre su equipo, el Atlético Malagueño, y el Yeclano.

El panameño es un hombre tranquilo, pero que sabe cómo se las gasta el fútbol. Así que pone límites a la euforia. "Al rival lo conocemos. Ya lo hemos estudiado en estos días. Hay que respetarlo porque es un campeón y tiene muchas cualidades, sobre todo en fase ofensiva. Todos tienen puntos débiles, tenemos que contrarrestarlo. Nosotros hemos demostrado ser en casa un equipo muy ofensivo, con mucho gol. Tenemos que ir en esa tónica. Mis jugadores están muy motivados para este partido".

Incide Dely en que la manera de jugar del rival es muy específica. "Tiene un delantero que casi mide dos metros, las toca todas. Va ser un partido muy complicado. Pase lo que pase. La eliminatoria va estar abierta para el partido de vuelta", asevera el entrenador panameño, que augura una eliminatoria larga: "Va a ser casi imposible resolver en casa. Va a ser un partido cerrado, que se va a decidir en el partido de vuelta. Será importante el comportamiento de mis jugadores en el partido de ida".

No cree Dely que los más veteranos del filial que ya vivieron la última fase de ascenso estén más enchufados que otros. "En realidad, no sólo los que estaban el año pasado. Todos sentimos por esta camiseta, pensamos en lo que pasó el año pasado. Pero al mismo tiempo veo al grupo muy mentalizado en lo que va a ser en sí la eliminatoria. Es importante no fallar. Es importante tener la portería cero".

Acerca de los planes de José González para la convocatoria del Málaga y la opción de contar con algún chico del filial, Dely sabe lo que hay: "Ya desde semanas anteriores se había hablado para que en estos partidos no se contara con jugadores nuestros para el primer equipo. Existe la posibilidad de que alguno de nuestros jugadores, que no vaya a estar de inicio, esté con el primer equipo".