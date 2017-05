Un dignísimo subcampeón

En el fútbol base nunca hay derrotas. No existen. El único objetivo real en todas las canteras del mundo es formar a los jóvenes en valores y fútbol. Y en esto, el Málaga demostró durante la última semana en Galicia que tiene mucho ganado. Los juveniles de Dely Valdés cayeron en una larga y exigente final de la Copa de Campeones ante el Real Madrid. Lo hicieron tras 114 minutos de igualdad en el marcador y tras prácticamente 90 en superioridad numérica. Le faltó morder, creérselo, asustar a los pequeños vikingos que llevaron la batuta durante todo el choque, con once y con diez jugadores sobre el campo.

Al panameño le convenció el empaque de su equipo en cuartos de final ante el Barcelona. Repitió esquema e idea. Lo importante era no conceder facilidades al rival y valerse de la velocidad de sus jugadores para activar alguna contra que les permitiera adelantarse. No sucedió. Al Málaga le costó mucho generar, enlazar jugadas y hacerle daño a un Madrid que acaparó en exceso la pelota.

El partido, que llegó a la media hora con escasas ocasiones y con los guardametas inéditos, parecía cambiar drásticamente con la expulsión del mediocentro blanco Martín. El Málaga dispondría de una hora de partido, en un primer momento, con un jugador más. Es cierto que el cuadro de Dely se soltó algo más, sobre todo por los costados, por los que llegaba el peligro con Hicham o Robles, pero el Madrid siguió llevando la batuta acaparando el balón.

En la segunda mitad llegó el recital de Kellyan. El meta blanquiazul sostuvo a su equipo con varias paradas de mérito. Blocó y despejó un buen surtido de ocasiones de los madridistas cuando peor lo pasaron los blanquiazules. Permitió creer en revalidar el título y, desde luego, estuvieron muy cerca.

Joel Arimany, el 9 de este equipo cedido por el Girona, gozó de un par de ocasiones muy claras para abrir el marcador en la segunda mitad. Eran de las suyas, de esas que acostumbra a meter siempre dentro del área, ya sea con la testa o con la bota, las suele empujar todas hacia dentro. Ayer se le negó el gol. Al igual que a José Carlos, que en el minuto 88 pudo sentenciar el campeonato con un disparo que se estrelló en el larguero y botó en la línea de gol.

Ya en la prórroga, con un cansancio considerable y palpable en los malaguistas, Óscar dio la estocada. Si días atrás eran Jony y Escardó los que botaban faltas magistrales, ayer le tocó al Málaga sufrirlo. El 10 blanco puso una pelota allí donde no pudo llegar Kellyan para darle el título al Real Madrid.

"Como entrenador de este equipo estoy muy orgulloso de los chicos porque lo han dado todo", expresaba Dely Valdés tras el encuentro, uno que definió como "equilibrado" y con el no acabó decepcionado: "Si analizo bien el encuentro, fríamente, durante los 90 minutos las ocasiones más claras de gol las tenemos nosotros. Yo no me puedo ir decepcionado con el equipo, el equipo ha trabajado bien todo el partido". El panameño confía en su plantilla y cree que "hay un gran futuro" con ellos, a los que alabó por los tres partidos que disputaron: "Les he dado la enhorabuena, han hecho un buen torneo. Creo que hay que tener en cuenta esto porque los chicos han trabajado para conseguir algo que no pudo ser".