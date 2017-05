Otro dilema en la portería

Por unos motivos o por otros, la portería del Málaga no deja de ser un tema recurrente. La campaña que viene puede plantearse un nuevo dilema. Carlos Kameni es ahora mismo el único miembro de esa línea, aunque los avances con Roberto y el Espanyol son notorios y, salvo giro dramático de los acontecimientos, vestirá la elástica blanquiazul a las órdenes de Míchel. Desde un punto de vista deportivo y económico, el club puede ver repetidas algunas situaciones incómodas en el vestuario.

Por supuesto, todo hay que demostrarlo en los entrenamientos, pero el de Fuenlabrada viene a petición del entrenador, con el que ya trabajó y por tanto a priori será el favorito para partir como titular. Al mismo tiempo, Roberto viene con una ficha importante (amén de la cantidad que tendrá que abonar el Málaga por su traspaso al conjunto catalán), lo cual supondrá que tanto él como Kameni estarán entre los futbolistas más pagados del plantel. Una situación idéntica a la que sucedió hace dos años, cuando el club de Martiricos incorporó a Ochoa. Entonces, el meta mexicano, recién revalorizado en el Mundial, vino con la carta de libertad, aunque a cambio de ello tuvo unos emolumentos por encima del millón de euros. En un principio, también estaba llamado a ser titular, si bien se perdió gran parte de la pretemporada, en su puesta de largo en el Costa del Sol no estuvo muy inspirado ante la Fiorentina y al final Gracia se decantó por el camerunés.

En esa decisión influyó otro suceso importante. Agobiados de fichas y carga salarial, el Málaga comunicó a Kameni que los dos años de contrato que le quedaban por cumplir eran insostenibles económicamente en ese momento (la ficha del africano era la última gran herencia de la época galáctica de Pellegrini). La situación, apenas horas antes del debut liguero contra el Athletic, se resolvió con Kameni rebajando sus emolumentos a la mitad a cambio de extender su contrato dos temporadas más.

Por tanto, con Kameni y Roberto Míchel tendría una de las porterías mejor cubiertas de la competición, si bien también una de las duplas más caras (puede que la más pesada en relación salario de los jugadores-posibilidades económicas de la entidad). Está por ver cómo afecta eso al portero camerunés, que ya vivió años difíciles a la sombra de Willy Caballero y también mantuvo notoria tirantez con Ochoa.

El nombre del argentino, paradójicamente sería el tercero entre los tres palos. A este periódico le consta que hace unos meses se iniciaron contactos para que Caballero regresara si no renovaba con el Manchester City, cuestión que se confirmó la semana pasada. Eso sí, las conversaciones fueron más informales. Ahora surge de nuevo la opción, aunque ello pasaría de forma unívoca por la salida de Kameni. El camerunés no está dispuesto a salir y no perdonaría cantidades en caso de una rescisión (tiene firmados dos años más). El Málaga públicamente nunca lo va a reconocer, pero a nivel privado se reconoce que el cambio de fichas sería un alivio. Desde el prisma económico, porque prescindiría de una de las fichas más pesadas del vestuario y porque el guardameta no es de los más carismáticos, cosa que sí ocurre con Caballero, un tipo que estaría encantado de cerrar aquí su carrera.