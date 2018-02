Las distintas versiones de por qué En-Nesyri lanzó el penalti

Extrañó, y mucho, ver a Youssef En-Nesyri agarrar el esférico nada más señalarse el penalti de Lekue sobre Rosales. A pesar de su buen encuentro, no es una suerte que domine o que se suela dejar en botas de alguien con tan poca experiencia. Falló y el Málaga se quedó sin su 2-2. Después del encuentro hablaron José González, Miguel Torres y Chory Castro. Cada uno con su versión de lo sucedido.

"Ahí hubo un error que se queda entre nosotros. No me gusta señalar. No es momento de señalar, es de estar unidos. Se puede fallar. Pero quiero destacar el carácter del equipo en todo el partido", aseguró el entrenador blanquiazul, que añadió: "Tiene muchas lecturas esa cuestión. No quiero centrar el postpartido en esto. Igual otro compañero lo hubiera fallado. Si el futbolista está motivado, igual el otro no. No voy a abrir debate por ello ahora. Tenemos un partido el miércoles. Este equipo no está dividido y esta cuestión no lo va a hacer. Dio la cara e hizo un partidazo con 20 años. Generó muchas inquietudes en el rival. Los chavales se equivocan, si no lo hubiera fallado, no se hablaría de esto".

El que tenía que ejecutar ese penalti sin Adrián González y Recio en el campo era Chory Castro. El uruguayo habló en zona mixta y primero trató de restarle importancia: "El compañero no tira para fallarlo, el portero hace muy buena parada. Con diez al final ellos manejaron mejor el partido. En la segunda parte fuimos mejores, pero no tuvimos gol. A veces le pegas mal y entra, hoy [por ayer] le pegamos bien y nada. Esperemos que el miércoles se revierta eso".

Pero Chory, cuando volvió a ser cuestionado por el tema del penalti, admitió que tiene parte de culpa: "Se da la orden de que lo patee yo y él tenía el balón en la mano. Estaba confiado, un delantero que ha marcado y tiene la confianza está preparado para marcar, pero a veces los jugadores tenemos que tomar decisiones. Quería patearlo, asumí mi responsabiidad. Nadie iba a patearlo para fallarlo. Se va con un mazazo duro, hay que arroparlo. No perdimos por el penalti, sino por los malos 25 minutos de la primera parte".

Y en esa línea de comprensión continuó Miguel Torres, otro de los que dio la cara al término del encuentro. Fue bastante generoso con su lectura acerca de esta acción clave: "Cuando lo para el portero no es un error, es una acción del portero. En-Nesyri la tiró muy bien pero el portero hizo una parada brillantre. No se le puede reprochar nada. Si lo tiró En-Nesyri fue porque tenía que ser él".