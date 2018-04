El doble o nada

Partiendo de la base de que envidiar las apariciones de Loren, Francis y Junior en el Betis por el mero hecho de salir del fútbol de la provincia es oportunista, resulta inevitable cuestionarse cómo ninguno pasó por la cantera del Málaga. La eclosión de estos tres no ha sido cualquier cosa: pese a la buena plantilla que se confeccionó en verano, han acabado comiéndole la tostada a los a priori titulares. Tres chavales convertidos en fundamentales casi de imprevisto. ¿La clave? Encontrar alguien que subiera la apuesta y se la jugase a doble o nada.

Despuntaban en el filial y Setién los puso. Tal cual. Francis (Coín, 1996) pasó su formación entre Puerto Malagueño y Coín antes de irse con 18 años al Betis. Fue el más precoz en aparecer, debutando ya en la primera jornada y compaginando el B con el primer equipo hasta, como los demás, hacerse fijo en enero. Junior (República Dominicana, 1996), tras Tiro Pichón, Benamiel y Puerto se fue con 17 y pasó a la titularidad inmediata desde que debutó ante el Deportivo. Por último, el que más ha impactado; consecuencia de ser el goleador. Loren Morón (Marbella, 1993), hijo del técnico marbellí, se lo ganó tras hacer 17 goles en 23 partidos en Segunda B. Antes de fichar por el filial creció en el Peña los Compadres y el Vázquez Cultural, y luego como sénior se buscó la vida en Estepona y Vélez.

La impresión con Loren vino sobre todo por su debut. Le hizo un doblete para ganar el partido al Villarreal (2-1) y sumó también el tanto de la victoria contra el Dépor (0-1) a la semana siguiente. Hasta el día de hoy, 840 minutos en 11 partidos y seis goles en el primer equipo. Titularísimos son también Junior, que se ha llevado por delante a Durmisi y no se ha perdido un partido desde su estreno (1.080 minutos en 12 partidos), y Francis, copando la banda derecha sin fallo desde el 12 de febrero (902 en 13 choques).

Por A o por B no tuvieron hueco en el Málaga y el oportunismo reside en que en el club apostó por otros futbolistas que están por ver. Por los Loren, Francis o Junior que se dejaron ir están los Álex Robles, Iván Rodríguez, Deco o José Carlos que esperan una oportunidad que no llega. No hay blanco o negro y es imposible dilucidar qué habría sido de los béticos si hubieran estado en la disciplina blanquiazul.

El modelo de cantera, con sus conocidos problemas serios de despilfarro, ha dado futbolistas y logros. Juanmi, Portillo, Recio, Samuel, Castillejo, Darder, Fornals, Juanpi u Ontiveros aparecen porque alguien apuesta por ellos. Llámese Muñiz, llámese Pellegrini, llámese Javi Gracia. En esta lista hay gestiones distintas, pero igualmente una confianza en los que vienen de abajo como la pudo haber en la generación de los Gámez, Alexis o Calatayud. Ese necesario paso adelante lo explicaba David Cabello, entrenador del Juvenil, este mismo viernes. "Llegar están llegando, lo importante es que se mantengan. Al final es necesario la confianza del entrenador, que tiene que conocer el potencial que hay", decía, comprensivo aunque algo contrariado por la escasez de este curso: "Con el nivel que estamos teniendo los últimos años, creo que deberían estar más chicos, aunque no es fácil asentarse en el primer equipo".

Acostumbrados a ver en las últimas temporadas varios jugadores promocionar al primer equipo, este año únicamente le tocó a Mula y de forma sorprendente. Míchel no contaba con Chory y descontento con la plantilla acabó dándole la vez al catalán, que tras un periodo de titularidades pasa al ostracismo hasta su cesión al Tenerife, donde está sumando buenas actuaciones.

Ni Ontiveros ni En-Nesyri tuvieron con el madrileño importancia por razones justificadas. El cambio de actitud del segundo sí le ha valido ser, pese a sus limitaciones técnicas, uno de los puntos positivos de la segunda vuelta con tres goles y un ejemplo de ímpetu y desgaste. No se espera en los cuatro partidos que restan ver ningún nombre nuevo -más allá de Iván, que apareció por lesiones ante el Madrid-. José González no lo consideró oportuno en la dinámica negativa y tampoco ahora, con el Malagueño jugándose el ascenso. Los antes citados, como Luis Muñoz o Javi Jiménez tendrán que esperar al año próximo. Para encontrar a los Junior, Loren o Francis hay que buscarlos.