El doctor Míchel

Míchel ya empieza a tomar conciencia de la inercia derrotista en el Málaga. Porque quizá sólo eso explique cómo con todo a favor y un rival cansado y en inferioridad no sólo no se culminó la remontada, sino que se encajó el 1-2 en el segundo tiro a puerta vitoriano en toda la tarde. Con sapiencia, tras el revés del pasado sábado aseguró que no se podía permitir el lujo de venirse abajo. "Si me baja la moral, estaría equivocándome y mandando un mensaje negativo a los jugadores", comentó. Ahora sabe que la semana le obligará a ser más sicólogo que entrenador. Y ya se ha puesto manos a la obra. Ayer hubo una pequeña charla en el entrenamiento encaminada a reforzar todo lo bueno que se hizo en la segunda mitad y a enfocar las energías en mantenerlo y potenciarlo, no en los errores que ya no se pueden enmendar.

La derrota y el mal rato final oscurecen muchas de las cosas buenas que se consiguieron ante el Alavés. Para empezar, el equipo no perdió la compostura pese al 0-1. Es más, en la segunda mitad fue total dominador del partido, las ocasiones y la posesión. Ni siquiera se vino abajo tras el tiro al palo de Sandro, una acción plena de infortunio porque luego incomprensiblemente el rechace para Charles, que estaba en boca de gol, no acabó en las redes. Es más, tres minutos después ya había empatado y forzó la roja de Feddal. Se hizo todo y más por revertir el marcador. Como tantas otras tardes, lo que falló fue la puntería. Y eso es lo importante para Míchel, destacar los puentes construidos para llegar hasta el triunfo; no todas las tardes van a ser tan aciagas como la del pasado sábado.

El Leganés, próximo rival, se queda como único equipo entre el Málaga y el descenso

Se avecina la primera de las finales que va a tener el Málaga para atajar la permanencia. Más aún después de que el Deportivo diera la sorpresa de la jornada batiendo al Barcelona por 2-1. Dicho de otro modo: ahora mismo el Leganés es el único equipo que se interpone entre el Málaga y la zona de descenso, algo que podría dejar de ser así si los pepineros vencen a los blanquiazules en seis días.

Bien lo sabe Míchel, que esta semana de trabajo intentará tener al grupo enchufado y que llegue con la mente lo más recuperada posible para oponerse al Leganés en Butarque el domingo por la mañana. Hoy toca jornada de descanso, pero desde mañana habrá un objetivo único. La idea es clara: actitud al cien por cien y concentración para que así las cosas buenas que se hicieron contra el Alavés se repitan y, esta vez sí, permitan los tres puntos, o cuanto menos puntuar.

El debut del técnico madrileño, como siempre le ocurre en España, llegó con derrota. Pero le deja buenas críticas. Con mejor o peor resultado, ofreció algo nuevo con respecto al Gato Romero. No le tembló el pulso para empezar a cambiar el decorado de la primera mitad, en la que el Málaga estuvo más espeso y no tuvo manera de abrir el marcador. Con el 0-1, sentó a Keko y metió a Ontiveros, para empezar a demostrar lo que dijo en su presentación sobre las oportunidades que habrá para los canteranos. Es más, le dio claras instrucciones al marbellí: que encarara sin miedo y buscara continuamente el uno contra uno y el centro al área. Eso permitió abrir el campo. Pero es que la corrección de Juan Carlos por Miguel Torres terminó de dar el cien por cien del dominio. La tercera ficha que movió fue la de En-Nesyri, más cantera, por un fatigado Sandro. Y el rédito para Míchel habría sido tremendo de no ser por las dos claras oportunidades que desperdició el marroquí -sobre todo la segunda-.

Como ya expresó durante su presentación, el primer once de la temporada no iba a suponer grandes traumas. Los cambios de Miguel Torres por Juan Carlos, José Rodríguez por Diego Llorente y Sandro por Jony fueron las únicas novedades de un once lleno de continuidad. Contra el Leganés y más tiempo de trabajo a cuestas sí que se puede esperar alguna novedad más sustanciosa más allá del regreso de Pablo Fornals al once tras cumplir su sanción. La sensación se hace más patente aún después de que algunos futbolistas dieran un rendimiento (nulo) o participaran negativamente en el marcador final (Demichelis y Kameni). Está por ver si el técnico se atreverá a relevar a algunos de los señalados. Pero para eso aún queda semana.