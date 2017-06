El dolor de cabeza de la Liga

En cada comparecencia Francesc Arnau saca a relucir el denominado "salario Liga" o tope salarial. La barrera que se impone desde la LFP a los clubes condiciona lógicamente la planificación de cada temporada, apretando más a los clubes de la media tabla hacia abajo, dependientes de sus ingresos para cuadrar y conocer el margen de maniobra con el que cuentan. Sucede que los clubes no esperan manejar datos oficiales del organismo rector hasta finales de este mes de junio, antes de la apertura del mercado de fichajes. Ello obliga a mantener en stand by las operaciones más tempranas.

El Málaga tiene hasta el momento cerrada la contratación de Adrián González -la confirmó el mismo Arnau en su valoración de la temporada- y muy encaminadas las de los espanyolistas Roberto y Andrés Prieto, el francés Paul Baysse y el joven Jorge Meré. Ninguna cristalizada al 100% para ser anunciada hoy mismo precisamente por la prudencia con la que obliga a manejar la situación lo variable del tope salarial, del que en este momento se manejan únicamente estimaciones. Eso sí, estas indican que será inferior al de la temporada pasada, que sobrepasaba los 40 millones de euros, principalmente por los menores ingresos en derechos de televisión, debido a que el cuarto puesto del curso 2011/2012 queda ya fuera de la media que se realiza para el baremo de la LFP.

La dirección deportiva espera que este año haya un techo menor a los 40 millones

Otro factor que obliga a esperar para saber el techo con el que se trabaja es el de las salidas. No sólo de aquellos con los que no se cuenta, casos de Michael Santos o, si llega algo interesante, Chory Castro, al que se había acercado el Betis con Serra Ferrer en las últimas semanas. Es también por aquellas bajas seguras que hasta el 1 de julio no dejarán oficialmente de pertenecer al Málaga. Son las de Weligton, Duda, Demichelis y Charles. Una vez expire su contrato liberarán ese hueco. Mientras, seguirán ocupando espacio dentro de la masa salarial del club, que además sigue pendiente -aunque sin apenas esperanza- de lo que finalmente haga Sandro con su oferta de renovación al alza, a priori desechada por la falta de acuerdo respecto a la cláusula de rescisión y la multitud de ofertas que maneja. La última, la mencionada del Everton, con el que entabló conversaciones personalmente en Liverpool.

Tantos frentes abiertos y la complejidad del cálculo definitivo impiden obrar por el momento con precisión. No sólo al Málaga, también a todos aquellos de la zona media a los que ahoga la LFP para controlar su gasto. Casos de los Betis (44.6 millones de euros de techo), Espanyol (47.4) o Celta (39.3), cercanos a la entidad de Martiricos en la tabla que ofrecía a principios de este pasado curso el portal de información financiera deportiva Palco23. En sus casos, de hecho, también se ha concretado poco en estas algo más de dos semanas desde que la Liga Santander echó el telón. Son días de una incertidumbre que se desbloqueará cuando desde arriba se hable con concreción.