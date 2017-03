El ejemplo de un Pablo a otro

Pablo Ráez, con tan sólo 20 años de edad, dio todo un ejemplo tremendo a la sociedad con su firme personalidad. Ayer otro Pablo, a sus 21, hizo lo propio. Precisamente para referirse al malagueño recién fallecido cuando habló acerca del gol que le dedicó el pasado martes en el choque contra el Betis. "Fue un detalle, qué menos que eso para una gran persona que ha luchado hasta el final. Nosotros por pegarle patadas a un balón hay gente que te dice "eres mi ídolo", pero un ídolo es una persona como ese chico, que ha luchado hasta final contra una enfermedad. Esto es lo mínimo que podía hacer yo, el Málaga y todo el mundo para honrar a ese chico que ha inspirado a tantas personas", aseguró ayer.

Todo un ejemplo de un chico que sigue sorprendiendo por su madurez a pesar de llevar tan poco tiempo en la élite. Precisamente entereza es lo que necesita el Málaga para salir de actual crisis de resultados, de ahí que esta semana haya habido unas cuantas charlas para hacer piña y recuperar la confianza. "Hablamos entre nosotros, queremos revertir la situación, ayudarnos entre todos para salir de ahí abajo y empezar a puntuar. Al principio de la llegada del Gato jugábamos muy bien y tampoco puntuábamos. Nos está faltando esa pizquita de suerte de que entren los goles, no encajar. Pienso que nos va a venir ya porque lo estamos mereciendo, ya nos toca", comentó el castellonense al respecto de su pálpito para San Mamés.

Si hay algo que pide el estadio del Athletic de Bilbao para salir triunfante de allí es competir desde el primer hasta el último minuto, bien concentrados y sin tregua alguna. "Competir es lo que nos pide él [Gato Romero] y lo que queremos nosotros. Sabemos que como no compitamos en San Mamés, con los jugadores que tiene tan potentes, nos va a ser muy difícil conseguir algo", subrayó un Pablo Fornals muy consciente del potencial bilbaíno: "Sabemos que es un equipo difícil, rocoso y con grandes jugadores. Pero todos los equipos tienen puntos débiles y tenemos que tratar de explotarlos".

En cuanto a su situación personal, aseguró sentirse bastante cómodo en la mediapunta, un puesto en el que se ha afianzado desde la llegada del entrenador uruguayo. "También antes de la llegada de José Rodríguez estaba Recio y me tocaba jugar más adelantado. Creo que se ve que estoy muy a gusto. Me gustar jugar ahí, con campo para correr hacia todos lados -precisó el ex del Castellón-. Ahora que está José haciendo de Recio, puedo seguir ejerciendo en esa demarcación. Ahora mismo estamos en un momento en el que están saliendo las cosas bien, estoy teniendo continuidad. También tengo claro que si no lo aprovecho o dejo de hacer las cosas bien, me va a tocar volver a jugar en otra posición, al banquillo o donde sea", manifestó el futbolista blanquiazul.